L' Amica Geniale | Rai e HBO mostrano due trailer e due serie diverse

L’Amica Geniale - il primo trailer della serie tratta da Elena Ferrante : È sicuramente una delle serie più attese del prossimo autunno: L’amica geniale, tratta dalla tetralogia letteraria di Elena Ferrante divenuta bestseller in tutto il mondo, debutterà infatti su Rai1, RaiPlay e successivamente anche su Tim Vision dal 30 ottobre prossimo. In queste ore, in concomitanza con l’imminente proiezione dei primi due episodi in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, è stato diffuso il primo trailer che ci ...

«L’Amica Geniale»? Una serie «neorealista» : Una serie «neorealista», che De Sica, De Santis e Rossellini avrebbero fatto a gara per dirigere. Vogue America definisce così L’Amica Geniale, l’adattamento televisivo del primo romanzo della quadrilogia firmata da Elena Ferrante e dal 27 novembre su Raiuno. Otto episodi in cui Lenù e Lila, bambine forti e ambiziose, cercano di guardare oltre il rione miserabile che la guerra le ha restituito. Un rione ricostruito in un set di ...

L'Amica Geniale : la serie tratta dall'omonimo libro di Elena Ferrante - dal 30 ottobre su Rai 1 : La riuscita trasposizione del libro della Ferrante, dopo la presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia, arriverà su Rai 1 il prossimo 30 ottobre.

Come sarà L’Amica Geniale - la serie più ambiziosa mai tentata in Italia : Senza mezzi termini L’Amica Geniale è la serie tv più importante mai realizzata con un sostanziale contributo Italiano. Non può essere definita al 100% Italiana perché la serie la cui prima stagione arriverà sui nostri schermi in autunno (con clamorosa anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia) è una produzione RAI ed HBO assieme a TimVision, quindi sono presenti capitali americani in buona proporzione. Il team creativo è però Italiano, ...

"L'Amica geniale" - tutto quello che sappiamo sulla serie tv : Sarà presentata in anteprima a Venezia. Andrà in onda a novembre. È stata girata in napoletano e avrà sottotitoli in italiano. Previste quattro stagioni, una per libro

Autunno Raiuno - ad ottobre I Medici 2 e L'Amica Geniale - per un martedì di co-produzioni internazionali : Accontentare i palati del pubblico generalista, ma andare a caccia anche dei telespettatori più smaliziati e di quelli dal palato più ricercato: una triplice missione per la fiction Rai che, di anno in anno, sta ampliando i propri orizzonti con produzioni che possano raggiungere più fasce di pubblico possibile.Così, da qualche stagione, alle fiction più tradizionali e rassicuranti, il palinsesto propone titoli innovativi, provocatori e ...

L’Amica Geniale in anteprima mondiale alla 75a Mostra del Cinema di Venezia : l’annuncio ufficiale della Rai : Ci vorrà metà agosto per avere il programma completo ma quello che è certo è che L'Amica Geniale sarà in anteprima mondiale alla 75a Mostra del Cinema di Venzia. L'annuncio è arrivato già qualche giorno fa ma solo adesso la Rai ha diramato un comunicato ufficiale per annunciare la presenza della co-produzione di RaiFiction, Tim Vision e HBO, al Festival che si terrà tra fine agosto e inizi settembre. Al momento non c'è ancora una data ...

Venezia 2018 : (quasi) certi anche «Suspiria» e «L’Amica geniale» : Alla Mostra del cinema di Venezia le piattaforme streaming e i media televisivi sono ben accetti. Ne è sicura Variety, che anticipa alcuni dei titoli più ghiotti che vedremo al Lido dal 29 agosto all’8 settembre: Suspiria di Luca Guadagnino prodotto da Amazon, Roma di Alfonso Cuaron distribuito da Netflix e la serie L’amica geniale di Saverio Costanzo co-prodotta da Rai Fiction, HBO e TimVision. Tre prodotti attesissimi che si ...