Lady Gaga | esordio che convince a Venezia75

Weekend di fuoco a Venezia : oggi è il giorno di Lady Gaga : I due film più importanti della seconda giornata della 75esima Mostra del Cinema di Venezia sono A Star Is Born di Bradley Cooper e The Ballad of Buster Scruggs dei fratelli Coen. ' Di Fulvia Caprara ...

Festival di Venezia 2018 - A Star is Born : Bradley Cooper e Lady Gaga in una delle love story più toccanti del nuovo secolo : Venezia 75 e il naso di Lady Gaga. Se ogni film ha una sua inquadratura ideale, un proprio dettaglio autentico e riuscito, quando andrete a vedere A Star is Born, passato al Festival di Venezia, Fuori Concorso, vi ricorderete di Bradley Cooper – nel film il chitarrista Jackson Maine – che di questo naso di Lady Gaga – nel film la cameriera/pianista/cantante acqua e sapone Ally – ne tesse le amorevole lodi, innamorandosene ...

Lady Gaga sfida Judy Garland e Barbra Streisand e perde due a zero : La prima fu Janet Gaynor nel 1937, ma non la ricorda nessuno. Perché dopo di lei sono passate Judy Garland (nel 1954) e Barbra Streisand (nel 1976), che di questo mélo di amore, musica e morte hanno fatto una pietra miliare. Voci e carisma da miti del secolo breve. Lady Gaga (al secolo più prosaicamente Stefani Angelina Germanotta) scende dal suo piedistallo da icona del travestimento glam e con la faccia pulita ci guadagna ...

Venezia 75 : Bradley Cooper e Lady Gaga presentano A Star Is Born : A Venezia 75 è arrivato finalmente il momento di A Star Is Born: esordio alla regia di Bradley Cooper e prima volta da protagonista in un film per il cinema di Lady Gaga. Presentato fuori concorso, è indubbiamente uno degli eventi più attesi di questa edizione. Il classico portato in sala per la prima volta nel 1937 a cura di William A. Wellman, già rifatto nel 1954 e nel 1976 torna in una nuova versione, che vede Bradley Cooper vestire i panni ...

Festival del Cinema di Venezia 2018 - Lady Gaga in versione diva retrò conquista il Lido : Dimenticatevi l’abito fatto di bistecche, quello “da nonna”, le super zeppe, le unghie lunghissime e tutti gli altri eccessi a cui siamo abituati ad associare il nome di Lady Gaga. Dismessi i panni della popstar (da quando non si sente un suo singolo in radio?), la signorina Germanotta si è reinventata come attrice, calandosi perfettamente nel ruolo della diva retrò. La star americana è infatti la protagonista ...

Lady Gaga e Bradley Cooper conquistano Venezia con «A Star Is Born» : Che fosse un uomo dalle mille risorse lo sapevamo già, ma oggi ne abbiamo avuto ulteriormente la prova. In A Star Is Born, suo primo film da regista presentato fuori concorso alla 75esima Mostra del cinema di Venezia, Bradley Cooper dirige, recita, canta. E lo fa tanto bene. Insieme a un’altra stella assai luminosa: Lady Gaga. Sono loro i due (irresistibili) protagonisti di È nata una stella, remake del glorioso classico(ne) hollywoodiano, ...

Lady Gaga in bianco incanta Venezia : Lady Gaga in bianco incanta Venezia, conquistando il red carpet con la sua eleganza. La star più attesa di questa 75esima edizione della Mostra del Cinema, è finalmente sbarcata al Lido. Dopo una prima apparizione in barca in cui, con in mano una rosa rossa aveva mandato baci e saluti ai fotografi, Lady Gaga si è concessa il suo primo red carpet. Capelli biondi, trucco leggero e un abito bianco, la popstar ha stregato tutti con la sua bellezza ...

Venezia 75 - Lady Gaga al Lido sotto la pioggia : niente selfie per i fan |VIDEO : Attesa da decine di fan assiepati per lei dall’alba per assicurarsi un selfie, la regina del pop internazionale ha lanciato...

Lady Gaga e Breadly Cooper arrivano al Lido sotto la pioggia : Agenzia Vista, Venezia, 31 agosto 2018 Lady Gaga e Breadly Cooper arivano al Palazzo del Casinò al Lido di Venezia per presentare il film 'A Star is born'. La pellicola...

Lady Gaga e Bradley Cooper infiammano il Lido : Il 30 agosto Lady Gaga ha messo piede a Venezia, per la precisione all'hotel Cipriani. Lady Gaga, nome d'arte di Stefani Joanne Angelina Germanotta, la cantante americana che ha venduto 28 milioni di ...

Lady Gaga : "Non ero la più bella - parlava la mia musica. Credere in me stessa mi ha salvata" : Ieri è sempre diverso dall'oggi. Lo sa bene Lady Gaga che se - ventiquattro ore fa - è arrivata a Venezia indossando solo un bustino anni '80 abbinato ad un'acconciatura vintage stringendo in mano un fiore rosso – pochi minuti fa, si è presentata qui al Lido con un look decisamente più sobrio. Gonna a balze color panna e capelli biondi come una Marilyn del nuovo Millennio, ha salutato i migliaia di fan che la ...