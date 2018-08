LADY GAGA CONQUISTA VENEZIA CON “A STAR IS BORN” Ultime notizie | Foto | la versione con

Maltempo - mostra di Venezia : interrotta la proiezione del film di LADY GAGA - poi ripresa : Il violento temporale che si è abbattuto in serata sul Lido di Venezia ha causato problemi elettrici anche nella sala grande del Palazzo del Cinema, provocando un’interruzione della proiezione ufficiale di ‘A star is born’, il film di e con Bradley Cooper, interpretato insieme a Lady Gaga. proiezione che si svolgeva alla presenza dei due protagonisti. Il blackout è durato un quarto d’ora e la proiezione è poi ripresa ...

Venezia : LADY GAGA con abito piume rosa : Venezia, 31 AGO - Un ampio vestito in piume rosa, capelli biondo platino raccolti e gran sorriso: così una raggiante Lady Gaga ha percorso sotto la pioggia il red carpet della Mostra del cinema di ...

Bradley Cooper e LADY GAGA a Venezia 75 presentano A Star Is Born : “Una bellissima storia e un’esperienza incredibile” : Bionda platino e vestita di bianco, ma non è Marilyn Monroe: Lady Gaga a Venezia 75 ha stupito tutti con una candida mise estiva, sfoggiata al Lido in occasione della Mostra del Cinema 2018. La popStar e attrice ha infatti presentato insieme a Bradley Cooper il film A Star Is Born, remake dell’omonimo musical portato al successo dalle interpretazioni di Judy Garland negli anni ‘50 e da Barbra Streisand negli anni ‘70. Gaga è arrivata a ...

LADY GAGA - esordio che convince a Venezia75 : di Ilaria Ravarino Lady Gaga? Promossa . Come Judy Garland e Barbra Streisand prima di lei, la regina del pop ha debuttato oggi da attrice a Venezia con È nata una stella di Bradley Cooper , remake ...

Weekend di fuoco a Venezia : oggi è il giorno di LADY Gaga : I due film più importanti della seconda giornata della 75esima Mostra del Cinema di Venezia sono A Star Is Born di Bradley Cooper e The Ballad of Buster Scruggs dei fratelli Coen. ' Di Fulvia Caprara ...

Festival di Venezia 2018 - A Star is Born : Bradley Cooper e LADY GAGA in una delle love story più toccanti del nuovo secolo : Venezia 75 e il naso di Lady Gaga. Se ogni film ha una sua inquadratura ideale, un proprio dettaglio autentico e riuscito, quando andrete a vedere A Star is Born, passato al Festival di Venezia, Fuori Concorso, vi ricorderete di Bradley Cooper – nel film il chitarrista Jackson Maine – che di questo naso di Lady Gaga – nel film la cameriera/pianista/cantante acqua e sapone Ally – ne tesse le amorevole lodi, innamorandosene ...

LADY GAGA sfida Judy Garland e Barbra Streisand e perde due a zero : La prima fu Janet Gaynor nel 1937, ma non la ricorda nessuno. Perché dopo di lei sono passate Judy Garland (nel 1954) e Barbra Streisand (nel 1976), che di questo mélo di amore, musica e morte hanno fatto una pietra miliare. Voci e carisma da miti del secolo breve. Lady Gaga (al secolo più prosaicamente Stefani Angelina Germanotta) scende dal suo piedistallo da icona del travestimento glam e con la faccia pulita ci guadagna ...

Venezia 75 : Bradley Cooper e LADY GAGA presentano A Star Is Born : A Venezia 75 è arrivato finalmente il momento di A Star Is Born: esordio alla regia di Bradley Cooper e prima volta da protagonista in un film per il cinema di Lady Gaga. Presentato fuori concorso, è indubbiamente uno degli eventi più attesi di questa edizione. Il classico portato in sala per la prima volta nel 1937 a cura di William A. Wellman, già rifatto nel 1954 e nel 1976 torna in una nuova versione, che vede Bradley Cooper vestire i panni ...

Festival del Cinema di Venezia 2018 - LADY GAGA in versione diva retrò conquista il Lido : Dimenticatevi l’abito fatto di bistecche, quello “da nonna”, le super zeppe, le unghie lunghissime e tutti gli altri eccessi a cui siamo abituati ad associare il nome di Lady Gaga. Dismessi i panni della popstar (da quando non si sente un suo singolo in radio?), la signorina Germanotta si è reinventata come attrice, calandosi perfettamente nel ruolo della diva retrò. La star americana è infatti la protagonista ...

Festival Di Venezia 2018/ Video - LADY GAGA strega tutti : “Qualcuno ha creduto in me… ho vinto la sfida!” : Mostra del cinema di Venezia 2018, programma terza giornata 31 agosto: è il giorno di The ballad of Buster Scruggs dei fratelli Coen e di A star is born di Bradley Cooper.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 16:38:00 GMT)

LADY GAGA e Bradley Cooper conquistano Venezia con «A Star Is Born» : Che fosse un uomo dalle mille risorse lo sapevamo già, ma oggi ne abbiamo avuto ulteriormente la prova. In A Star Is Born, suo primo film da regista presentato fuori concorso alla 75esima Mostra del cinema di Venezia, Bradley Cooper dirige, recita, canta. E lo fa tanto bene. Insieme a un’altra stella assai luminosa: Lady Gaga. Sono loro i due (irresistibili) protagonisti di È nata una stella, remake del glorioso classico(ne) hollywoodiano, ...

LADY GAGA in bianco incanta Venezia : Lady Gaga in bianco incanta Venezia, conquistando il red carpet con la sua eleganza. La star più attesa di questa 75esima edizione della Mostra del Cinema, è finalmente sbarcata al Lido. Dopo una prima apparizione in barca in cui, con in mano una rosa rossa aveva mandato baci e saluti ai fotografi, Lady Gaga si è concessa il suo primo red carpet. Capelli biondi, trucco leggero e un abito bianco, la popstar ha stregato tutti con la sua bellezza ...

Venezia 75 - LADY GAGA al Lido sotto la pioggia : niente selfie per i fan |VIDEO : Attesa da decine di fan assiepati per lei dall’alba per assicurarsi un selfie, la regina del pop internazionale ha lanciato...

LADY GAGA e Breadly Cooper arrivano al Lido sotto la pioggia : Agenzia Vista, Venezia, 31 agosto 2018 Lady Gaga e Breadly Cooper arivano al Palazzo del Casinò al Lido di Venezia per presentare il film 'A Star is born'. La pellicola...