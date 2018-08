Lady D | 21 anni dopo | un’icona che resiste più di tutte

vanityfair

(Di venerdì 31 agosto 2018) La figura diDiana è talmente popolare che ancora oggi c’è chi immagina abbia una figlia segreta, come ci fosse un desiderio inconscio di vedere la sua figura continuare in un’eterna discendenza, oltre a quella ufficiale dei figli. A ridosso del 21esimoversario della morte della principessa del popolo, era il 31 agosto del 1997, è tornata sulle cronache la storia di Sarah. Per quanto inverosimile la storia sulla «figlia di Diana» è testimonianza di come la principessa sia rimasta nell’immaginario collettivo. Sono gli amici a tenerlo vivo come Elton John che ha raccontato di recente come Harry abbia ereditato il dono della madre di capire la gente. La gente comune soprattutto è quella che vive nel mito della principessa triste ex moglie di Carlo che aveva un lato umano (ignoto secondo i più alla fredda casa reale) e che aveva trovato un nuovo amore in Dodi ...