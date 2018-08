La velocità di battitura sulla tastiera predice il Parkinson

ilgiornale

: Ho fatto il test di velocità di battitura a - AndreaPancotti : Ho fatto il test di velocità di battitura a -

(Di venerdì 31 agosto 2018) Il morbo diè una malattia che colpisce milioni di persone in tutto il mondo e, come per ogni altro problema di salute, la diagnosi precoce è fondamentale. Una nuova ricerca si è mossa proprio in questa direzione; è stato scoperto, infatti, che lacon cui si ...