La tv che vedremo | il daytime dell' autunno 2018

Autunno 2018 : i programmi di informazione e divulgazione che vedremo : Alberto Angela Il passaggio in pianta stabile di Alberto Angela su Rai1 e il profondo rinnovamento di Rete 4 sono le cose principali da sapere per i famelici di notizie e divulgazione. Il figlio di Piero si accasa nel sabato sera di Raiuno con Stanotte a Pompei (22 settembre) e una serie rinnovata di Ulisse (dal 29 settembre). Rete4 invece si prepara ad ospitare nuove produzioni in prima serata. Le news politiche e d’attualità saranno coperte da ...

Missione Sophia - ministri Difesa dell’Ue dicono no a modifiche. Trenta : ‘L’Europa non c’è’. Salvini : ‘Vedremo se continuare’ : La Missione EunavForMed Sophia non cambia, le regole d’ingaggio rimangono invariate: i migranti salvati nel Mediterraneo continueranno a essere portati in Italia. E’ il risultato della due giorni di consiglio informale dei ministri della Difesa europei a Vienna. Ora Roma ripone le proprie residue, flebili speranze nella riunione dei titolari dei ministeri degli Esteri dell’Unione che si terrà tra oggi e domani, sempre nella ...

Autunno 2018 : l’intrattenimento che vedremo : Simona Ventura sul set di Temptation Island L’inizio sarà fischiato da Carlo Conti, primo big a scendere in pista per il grande intrattenimento seriale di prima serata. Venerdì 14 settembre su Rai1 si accende l’ottava stagione di Tale e Quale Show, con una nuova giuria formata da Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme e dalla veterana Loretta Goggi. Nel nutrito cast risaltano Antonella Elia, Vladimir Luxuria e Giovanni Vernia (qui ...

'Ve la ricordate?'. Ecco che fine ha fatto : il clamoroso ritorno in TV - dove la vedremo : Ha fatto l'opinionista di Unomattina in famiglia nella stagione 2001/2012 poi, nel 2016 diventa giurata di Dog Factor, cioè un talent dedicato al mondo dei cani in onda. Stefania Orlando non è ...

“che fine ha fatto Stefania Orlando?”. Il clamoroso ritorno in TV - dove la vedremo. Dopo 4 anni - di nuovo : Dal 2003 Stefania Orlando si è vista sempre meno in televisione. Ha fatto l’opinionista di Unomattina in famiglia nella stagione 2001/2012 poi, nel 2016 diventa giurata di Dog Factor, cioè un talent dedicato al mondo dei cani in onda. Stefania Orlando non è rimasta certo lontana dal piccolo schermo, ma è stata impegnata a livello poco più che locale. In questi ultimi anni, la showgirl e conduttrice, 51 anni, è stata protagonista di Buon ...

Federica Pellegrini : "Con Magnini rapporti interrotti - non mi ha fatto neanche gli auguri. Un figlio? Vedremo" : Tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini i rapporti sono ancora tesi. A rivelarlo è la stessa campionessa di nuoto in un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Chi. “Non mi ha fatto neanche gli auguri. Abbiamo interrotto ogni rapporto quando ha portato via le cose da casa mia. Mi ha cancellata completamente dalla sua vita, forse nutre rancore perché l'ho lasciato io, che, invece, non ho alcun problema nei suoi confronti”.Magnini ...

Inter - Spalletti : “Sono mancate certezze. Cambi? Vedremo. Su Nainggolan dico che…” : Spalletti- Non usa giri di parole mister Spalletti durante la conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida tra Inter e Torino. Il tecnico nerazzurro ha sottolineato i problemi maturati nell’esordio contro il Sassuolo e ha fatto il punto della situazione anche sulle scelte tattiche e infortuni. Sono mancate le certezze della passata stagione “Mi è […] L'articolo Inter, Spalletti: “Sono mancate certezze. Cambi? ...

Autunno 2018 : le fiction Rai che vedremo in tv : Quali sono le fiction Rai che vedremo in tv? Ecco una serie di anticipazioni sulle serie televisive in arrivo dall’Autunno sulle reti di Viale Mazzini C’è grande attesa da parte del pubblico televisivo verso le nuove fiction Rai in arrivo nei prossimi mesi sul primo canale della tv pubblica. Con il finire dell’estate, infatti, termineranno molte delle registrazioni attualmente in corso di quelle che saranno le fiction che ...

Autunno 2018 : le fiction che vedremo : I Medici 2 Nuove e vecchie storie sono pronte a tenere compagnia al pubblico delle fiction anche nella nuova stagione televisiva, ormai ai nastri di partenza. E’ Rai1, ancora una volta, a fare la parte del leone grazie ad un corposo elenco di titoli in cui spiccano due coproduzioni internazionali. La prima è I Medici – Lorenzo Il Magnifico (dal 23 ottobre), seconda stagione della fortunata saga ambientata vent’anni dopo i fatti raccontati dal ...

F1 - Button ‘smaschera’ Fernando Alonso : “se la McLaren tornerà competitiva - lo rivedremo nel circus” : Secondo l’ex compagno di squadra, lo spagnolo tornerà in Formula 1 se la McLaren dovesse tornare a competere per la vittoria Pochi giorni fa Fernando Alonso ha annunciato che lascerà la Formula 1, lasciando il posto in McLaren al connazionale Sainz. Una scelta precisa e ponderata, dovuta alla mancanza di competitività del team di Woking, costretto a lottare per le posizioni di centro classifica. Photo4/LaPresse Possibile ...

chelsea - Hazard e i dubbi sul futuro : 'Per ora resto - poi vedremo. Sono felice' : Eden Hazard: ancora ombre sul futuro. Il fenomeno belga è tornato al Chelsea dopo essere stato protagonista nel Mondiale di Russia e, salvo sorprese, rimarrà nella rosa a disposizione di Maurizio ...

Psg - Tuchel : 'Buffon titolare? Vedremo' : Tuchel si coccola Neymar : ' E' un giocatore-chiave, uno dei migliori al mondo, e' anche un artista, un leader '. Il programma della Ligue 1 Tutte le dirette Psg-Caen Ligue 1 Tutte le notizie di ...

“Toh - è il figlio di Matteo Renzi…”. Perché ora tutti parlano di Francesco - 17 anni - primogenito dell’ex premier. Per lui una notizia bellissima : dove lo vedremo : Se c’è una cosa che non si piò rimproverare a Matteo Renzi è quella di non essere un padre amorevole e rispettoso della sua famiglia: ha cercato sempre di tenere tutti al di fuori e lontani dai riflettori. Adesso, però, c’è rischio che la scena da qui ai prossimi anni gliela rubi il figlio Francesco, grazie all’altra grande passione di papà Matteo oltre alla politica: il calcio. Sì, Perché il provino è superato. Il ...