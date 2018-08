La tutela che manca L' incuria nel cuore della Storia

Ponte Morandi - il papà di Giovanni : 'Mio figlio ucciso da uno Stato che non tutela i suoi cittadini' : 'Mio figlio è Stato ucciso da uno Stato che non ha tutelato i suoi cittadini. Ed io in questo momento sono distrutto. Non è possibile che 4 ragazzi così giovani ed amanti della vita trovino la morte ...

Sondaggi Politici/ 83% elettori Centrodestra : "Salvini tutela interessi coalizione anche in Governo Lega-M5s" : Sondaggi elettorali Politici, l'83% degli elettori del Centrodestra "difende" Salvini, "tutela gli interessi della coalizione nonostante il Governo Lega-M5s".

Cina : nuovi progressi nei lavori sulle minoranze etniche e sulla tutela dei loro diritti : ... ha illustrato enfatizzandole le misure adoperate e i successi ottenuti dalle zone etniche cinesi in settori di amministrazione legale, economia, società, culturale e tutela ecologica.Yu Jianhua ha ...

tabacco : "tutela della salute sempre centrale nelle politiche della regione umbria" : ...per lo sviluppo rurale e dalle azioni svolte negli anni relative alla coltivazione del tabacco e che non hanno mirato soltanto alla salvaguardia di un comparto che è rilevante per l'economia umbra, ...

Legge Mancino : cos'è - cosa tutela e perché alcuni chiedono di abolirla : La Legge punisce anche l'utilizzo di simbologie legate a quel mondo. Una norma, la Legge Mancino, che segue la dodicesima Disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana, e la ...

Paola Barale : "Offesa ed indignata perché non mi sento tutelata come donna" : Paola Barale, qualche ora fa, è apparsa su Instagram, con in mano un cartello con la scritta 'Chiuso' e la didascalia 'Il reato non sussiste', spiegando ai propri followers i motivi di questa scelta

Scontro tra Open Arms e Salvini : in Spagna perché Italia non ci tutela | Ministro : cosa nascondono?

Fisco - via web anche autotutela per avvisi relativi a contratti locazione : Teleborsa, - Da oggi 18 luglio è possibile chiedere online il riesame di un avviso di liquidazione relativo a un contratto di locazione . Dopo un periodo di sperimentazione, è infatti attivo su tutto ...

Alessandro Borghese denunciato da uno chef?/ La replica di DryMedia : "Pronti a tutelare noi e 4 Ristoranti" : Continua lo scontro tra Daniele Bovolato, titolare del locale "Gourmetteria" di Padova, e la produzione di '4 Ristoranti': le ultime dichiarazioni di DryMedia.

Il trattato che tutela il made in Italy - ma non piace a Di Maio - : 'Il Ceta è il migliore degli accordi possibili perché rispetta e tutela il made in Italy garantendo il rispetto dei prodotti a marchio Igp e Dop, a partire dal Parmigiano Reggiano che soffre molto le ...

La Dignità è anche potersi curare. Oltre al lavoro va tutelata la salute : Il governo ha appena approvato il decreto Dignità. Bene. L’intento è, a condizioni economiche invariate, quello di ridurre la flessibilità dell’impiego della mano d’opera, condizione che nel Jobs act era necessaria ad accrescere il vantaggio d’impresa. La Dignità di chi lavora contro la redditività dell’impresa. Confindustria, ed altri, non solo si sono dichiarati contrari, ma ci hanno avvertito che in ragione delle leggi capitalistiche o se ...