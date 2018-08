La teoria dei fan sul rapporto tra Michael Jackson e I Simpson è vera

huffingtonpost

(Di venerdì 31 agosto 2018) Il padre deiMatt Groening ha confermato una volta per tutte ladei fan sul coinvolgimento dinell'ambiguo episodio "Stark Raving Dad" della terza stagione dei.Come riportato su Huffpost Us, Groening ha dichiarato che fu proprio il re del pop a doppiare il paziente psichiatrico che sostiene di esseree che parla esattamente come lui. "Non mi inserire nei titoli di coda" dissea Groening, che ha svelato il tutto durante la trasmissione "Weekly with Charlie Pickering".Groening ha poi parlato della sua telefonata con, il quale gli aveva rivelato che "amava Bart e che voleva partecipare alla puntata".The rumours circled every school playground in the 90s - was M.J. on #Thes? @Briggs ask the man himself, Matt Groening. #TheWeeklypic.twitter.com/8SSxqhKY7i — The Weekly (@theweeklytv) 29 agosto 2018La ...