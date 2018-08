La storia di una ragazza australiana | ' Vomito fino a 30 volte al giorno'

MICAELA RAMAZZOTTI IN 'UNA storia SENZA NOME' / "Racconta un fitto mistero ancora irrisolto" (Venezia 75) : MICAELA RAMAZZOTTI torna alla Mostra del Cinema di Venezia con il film 'UNA STORIA SENZA NOME' , ambientato nei giorni del furto della Natività di Caravaggio.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 18:24:00 GMT)

Massimo Cacciari - l'amarezza umana : 'Una lunga storia di sconfitte'. Intervistato - la confessione dolorosa : ... la 'Biennale Poliziotta', come venne definita dai sessantottini,, Cacciari ricorda con nostalgia quella 'forte richiesta di cambiamento anche nel mondo della cultura. E non solo a sinistra: ricordo ...

Alessandro Gassman al Festival di Venezia/ Da Una storia senza nome agli inizi : "Mio padre lanciava le scarpe" : Alessandro Gassman al Festival di Venezia si prepara al lancio di Una storia senza nome al cinema dal 20 settembre ma in tv arriva la seconda stagione de I Bastardi di Pizzofalcone(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 14:22:00 GMT)

Trascurato al punto di diventare una palla di pelo - la triste storia del gatto “Bob Marley” : Il felino, abbandonato davanti all'ingresso di un rifugio per animali, aveva una enorme massa di pelo che gli impediva ormai anche di camminare e muoversi.Continua a leggere

Ryan Gosling in 'First Man' : 'Abbiamo creato una dualità tra il mito e la vera storia' : Intervista all'attore Ryan Gosling protagonista del film First Man alla 75esima Mostra del Cinema di Venezia. a cura di NRCinema News