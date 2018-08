La sesta stagione del Teatro degli Audaci

The 100 6 : titoli - data e news sulla sesta stagione : The 100 6 news e date: quando andrà in onda la sesta stagione della serie Tv? Ancora non si conosce giorno e mese di quando potremo assistere ai nuovi episodi, ma sappiamo già alcuni particolari grazie agli indizi rilasciati dall’emittente The CW. Sappiamo infatti che la premiere di The 100 6 andrà in onda nel 2019, così come chi ci sarà del cast e chi invece rimarrà forse fuori dalla trama principale. Il tutto grazie agli ultimi eventi ...

Svelati i titoli dei primi due episodi di The 100 6 - la sesta stagione inizia con gli alieni? : Tramite Spoiler TV, sono stati resi noti i titoli dei primi due episodi di The 100 6. Dopo poco più di una settimana dal finale della quinta stagione, i produttori della serie distopica sono già al lavoro sul prossimo capitolo. Gli eventi avvenuti nell'episodio conclusivo, dal titolo "Damocles - Part II", hanno cambiato, di nuovo, l'assetto dello show post-apocalittico. Quel "End of Book I" indica la fine del primo atto di The 100 e l'inizio di ...

Elementary - tre nuovi episodi della sesta stagione anticipazioni : Il nuovo appuntamento con lo Sherlock Holmes moderno e residente a New York insieme ad un Watson donna dal nome Joan prevede tre episodi inediti in onda il 10 agosto alle 21,55 su Rai2. Ancora una volta Jonny Lee Miller e Lucy Liu riescono nella magia di rendere due personaggi iconici in maniera perfetta. episodio 7, Compagni di sobrietà Nel primo episodio della serata dal titolo Compagni di sobrietà, l’omicidio di Maddie Williams, coinquilina ...

Ray Donovan 6 : promo e trama sesta stagione (VIDEO) : Ray Donovan 6 trama e promo – La serie Tv culto firmata Showtime ritornerà sul piccolo schermo americano domenica, 28 ottobre 2018. Secondo il promo pubblicato dalla rete durante il TCA di ieri, sembra proprio che il drama con Liev Schreiber potrà contare sulle ultime novità già annunciate nel precedente capitolo. Ray Donovan 6 vedrà il protagonista a New York, dopo aver deciso di cambiare vita. Ray Donovan 6 segna il ritorno del ...

Marcus Kane è morto in The 100 5? Henry Ian Cusick svela il suo futuro nella sesta stagione : La prima parte del finale di The 100 5 ha riportato più morti che feriti. L'esercito di Octavia è stato decimato, mentre Marcus Kane è stato ferito (quasi) a morte sotto gli occhi di Abby. Mentre i fan sono preoccupati per l'ultimo episodio, descritto da Eliza Taylor e Bob Morley come "una montagna russa di emozioni", il pubblico non deve temere per le sorti di Kane. L'attore Henry Ian Cusick ha svelato a TV Line, durante il Television ...

ELEMENTARY/ Su Rai 2 torna la sesta stagione - le anticipazioni : Watson e Holmes su un caso di scomparsa - ma... : ELEMENTARY, torna su Rai2 questa sera, venerdì 27 luglio 2018, la sesta stagione: ecco tutte le anticipazioni della serie con Jonny Lee Miller e Lucy Liu.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 17:30:00 GMT)

