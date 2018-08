La Russia non porterà più gli astronauti americani sulla stazione spaziale

Siria - Damasco pronta all’offensiva finale : “A Idlib fino in fondo contro i terroristi”. Russia : “Occidente non giochi col fuoco” : A Damasco manca solo l’ordine del palazzo presidenziale. Il via all’operazione per liberare Idlib e la sua provincia, nel nord ovest della Siria, dalle ultime sacche di resistenza dei ribelli è questione di giorni, se non di ore. Le truppe governative Siriane andranno “fino in fondo“, ha spiegato Walid Muallem, ministro degli Esteri di Damasco, dopo aver incontrato a Mosca il suo omologo russo Serghiei Lavrov. Le truppe ...

Russia - Putin smussa la riforma delle pensioni. Maxi corteo il 9 settembre : “Non vivremo abbastanza per andarci” : La riforma delle pensioni voluta da Vladimir Putin ha fatto scivolare la sua popolarità e trascinato in piazza decine di migliaia di persone. Una reazione insolita da parte dei cittadini russi nei confronti del leader del Cremlino che, vista la tensione, è apparso in diretta tv per annunciare in diretta qualche modifica al provvedimento. Una decisione presa anche in vista delle elezioni del 9 settembre, in cui nel Paese si vota per eleggere 26 ...

L'Ucraina non può finanziare l'esercito senza il gas dalla Russia - : Se la Russia interrompe il transito del gas attraverso L'Ucraina, Kiev perderà oltre il 3% del PIL e non avrà la possibilità di finanziare l'esercito. Lo ha dichiarato il direttore commerciale del ...

La Russia risponde a Washington : tutte le forze straniere non invitate devono lasciare la Siria - : Per lui, quello che ha detto Bolton segue l'idea espressa in precedenza dal presidente Donald Trump che il paese , gli USA, non ha intenzione di finanziare la ricostruzione dell'economia Siriana. "...

Google Pixel 3 XL non ha più segreti : arriva dalla Russia la recensione completa : Google Pixel 3 XL non ha più segreti dopo la recensione che arriva dalla Russia. Ma potrebbero esserci sviluppi decisamente inattesi e clamorosi nella vicenda L'articolo Google Pixel 3 XL non ha più segreti: arriva dalla Russia la recensione completa proviene da TuttoAndroid.

Senato USA non trova prove di collusione di Trump con la Russia - : Il capo della commissione intelligence del Senato USA Richard Burr ha ammesso in un'intervista all'agenzia Associated Press, che non ci sono prove di collusione del presidente USA. Burr è impegnato ...

Russia : Cremlino - economia stabile nonostante volatilità del rublo : Mosca, 17 ago 14:30 - , Agenzia Nova, - nonostante la volatilità del tasso di cambio del rublo, il sistema finanziario ed economico della Russia è assolutamente stabile. Lo ha detto in un briefing con ...

Grecia-Russia : ministero Esteri Atene - 'Mosca sembra non comprendere nostra politica estera' : Atene, 10 ago 11:14 - , Agenzia Nova, - La Grecia è un paese "amante della pace" con una politica estera multidimensionale, indipendente e democratica: in questo contesto vorrebbe... , Gra,

Ginnastica - Europei 2018 : Italia in finale a squadre - Marco Lodadio non brilla agli anelli. Russia davanti a tutti : L’Italia si è qualificata alla finale a squadre degli Europei 2018 di Ginnastica artistica maschile, l’obiettivo annunciato della vigilia. Gli azzurri hanno concluso le qualificazioni all’ottavo posto (241.128) e dunque accedono all’atto conclusivo della rassegna continentale con l’ultimo piazzamento utile e dimostrando qualche timido passo in avanti dopo un biennio davvero molto difficile. Si tratta del minimo ...

La Russia terrà un forum economico a Londra nonostante crisi in relazioni diplomatiche - : I discorsi dei partecipanti si concentreranno sulla promozione delle esportazioni ad alta tecnologia, sulla digitalizzazione dell'economia, sull'espansione degli scambi di servizi, ha riferito ...

Russia : Ronzulli - Renzi fornisca prove e non faccia illazioni : Roma, 8 ago. (AdnKronos) – ‘Renzi lascia con un punto interrogativo, tanti dubbi e senza spiegazioni gli italiani con cui si interfaccia su Facebook. Se sa qualcosa parli e non solo al procuratore, ma ai cittadini. Troppo comodo così, lanciare il sasso e poi levare la mano”. Lo afferma Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Fi al Senato.“Renzi -ricorda l’esponente azzurra- non é una persona comune, è un senatore ...

Generale americano : non vogliamo combattere con la Russia ad armi pari - : Il capo del Comando Strategico , STRATCOM, degli Stati Uniti, Generale John Hyten, ha dichiarato che Washington dovrebbe sempre dominare nel campo delle armi nucleari. "Dovremmo sempre avere le ...

Pentathlon - Mondiali junior Kladno 2018 : si chiude con la staffetta mista vinta dalla Russia - nona l’Italia : Si sono conclusi i campionati Mondiali junior di Pentathlon moderno 2018 di Kladno, in Repubblica Ceca. L’ultima prova è stata la staffetta mista che ha visto il successo della Russia con Kseniia Fraltsova e Serge Baranov con 1445 punti davanti alla Corea del Sud di Kim Unju e Seo Changwan con 1438 e alla Francia di Emma Riff e Paolo Singh con 1432. Quarta posizione per la Gran Bretagna di Holly Parker e James Harper a quota 1431, quinta ...