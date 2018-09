La rivelazione scioccante di Lorenzo Crespi su Paola Perego!

gossipnews.tv

: @vdmstateofmind Wow che rivelazione scioccante, un'altra che si sente figa dando opinioni che non interessano a nes… - sMARTiescokies : @vdmstateofmind Wow che rivelazione scioccante, un'altra che si sente figa dando opinioni che non interessano a nes… -

(Di venerdì 31 agosto 2018) Incredibile!ha deciso di non stare più zitto e di rivelare una notizia sconvolgente che riguardaPerego. L’attore stufo di essere perennemente escluso, ha svelato una verità alquanto scomoda e compromettente! Ecco di cosa si tratta!ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. L’attore stufo di essere stato messo da parte dal mondo televisivo, ha deciso di parlare. Ha svelato di aver avuto una relazione conPerego, quando lei ancora era fidanzata con Lucio Presta. Ecco le sue precise parole: “Oggi è la resa dei conti. Visto che tanti settimanali sanno la verità e continuano a nasconderla per coprire un potere delinquenziale. I problemi in Rai nascono con “Gente di Mare” e proseguono nel 2009 a causa di una relazione con una conduttrice, moglie di un manager potente…relazione avuta dal marzo del 2009 ...