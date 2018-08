La ricetta di Stefano Fassina per rilanciare la sinistra? Socialismo nazionale!

huffingtonpost

(Di venerdì 31 agosto 2018) In un post su queste paginepropone la suaper dare nuovo senso e rinnovato futuro allaitaliana: ripartire dalla Patria e dalla Nazione, "prendere atto che la via della sovranità democratica europea è illusoria". Per, bisogna tornare a una forte e indisturbata sovranità nazionale, solo così sarà possibile difendere gli interessi e rispondere ai bisogni degli italiani.Per sostenere il suo ragionamento,utilizza indistintamente, come sinonimi, i concetti di "patria" e di "nazione". Ma patria e nazione non sono sinonimi. La patria e il patriottismo indicano un'appartenenza "di progetto", in cui ci si riconosce non sulla base di una più o meno presunta omogeneità "di sangue" ma perché si condividono valori, interessi, aspirazioni. La nazione è tutt'altro. Sul piano culturale ...