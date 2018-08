La “regola del 3 per cento” inventata da un francese? : In una intervista al Fatto quotidiano (“Subito il reddito per tutti. Il 3 per cento si può sforare”), il vicepremier Luigi Di Maio ha affermato che il governo è pronto a sforare il limite del 3 per cento se ciò servirà a raggiungere i suoi obiettivi. Del resto, precisa il capo politico del Movimento

Vaccini - la linea dura della Regione : «A scuola solo chi è in regola» : ... indagati due allievi della scuola di polizia lutto nella scuola È morto Maurizio Lazzarini, preside del Fermi di Redazione online Molto amato dai suoi studenti e da tutto il mondo scolastico ...

Irregolarità del transitorio : comunicato stampa CNT : Il transitorio riservato ai docenti abilitati sta generando una molteplicità di errori che svaria dai ritardi di pubblicazione delle graduatorie all’ errata attribuzione dei punteggi ai candidati. Al riguardo il Coordinamento Nazionale TFA ha diramato un comunicato. comunicato Associazione CNT – Se questo è un transitorio… “Pensa: ora sei ufficialmente in lista per il ruolo.” […] L'articolo Irregolarità del transitorio: ...

Oltre il caso Pollino/ Non delegare la responsabilità prima regola per la sicurezza : Dopo la morte di dieci persone durante un'escursione nelle gole del torrente Raganello, Parco nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza,, è immediatamente partita, come sempre accade in Italia di ...

Primo pomeriggio con il viadotto del Liscione nuovamente transitabile. Traffico regolare - qualche coda e divieto di sorpasso : Primo pomeriggio per la riapertura del viadotto del Liscione , chiuso nella notte tra il 16 e il 17 agosto scorso, a seguito del sisma di 5.1 verificatosi a Montecilfone. Dopo le 18 di oggi, 24 agosto ...

Ecco cos'è il modello australiano "No Way" La regola anti trafficanti che ispira la Lega : ... dall'efficacia indiscutibile tanto che, nonostante le critiche internazionali, il governo australiano non ha mai davvero pensato di fare marcia indietro su una politica di 'tolleranza zero' in ...

Ilva - Di Maio : nella gara pochissimo di regolare - condizioni per delitto perfetto. Calenda : «Allora annullala» : Il vicepremier: «Abbiamo trovato una gara fatta male, che ha dei vizi ed è illegittima, ma che non si può annullare» . «Mittal in buona fede, il delitto perfetto lo ha fatto lo Stato», ora «si apre il fronte dell’interesse pubblico»...

Travolti dal torrente Raganello - il Presidente del Parco del Pollino : “Lavoreremo al regolamento e al controllo degli accessi alle gole” : Un regolamento condiviso e lo studio di un sistema di controllo degli accessi. Dopo la tragedia del Raganello costata la vita a dieci persone, Domenico Pappaterra, Presidente del Parco Nazionale del Pollino, spiega all’Adnkronos di quali iniziative l’Ente si farà promotore sul fronte della sicurezza. “Stamane – spiega – stiamo lavorando a predisporre un rapporto chiesto dal ministro Costa e all’interno di ...

Revisione del Piano regolatore - Confesercenti : 'Rimettersi al lavoro' : E va detto anche come il confronto estivo non abbia contribuito a migliorare l'atmosfera in cui svolgere l'impegno della politica, di fronte alla realtà etica dei comportamenti quotidiani e ...

Pollino - dopo la tragedia Raganello nessuno regola l’accesso alle gole. Il sindaco : “Delibera urgente? Al momento no” : alle 16.30 di martedì 21 agosto, il giorno dopo la tragedia del Raganello, un nuovo temporale è in arrivo. Il torrente si gonfierà ancora. Nonostante la presenza sul posto di autorità a tutti i livelli (Regione, Parco, Comune) nessuno ha pensato di fare una delibera urgente che impedisca che quello che è accaduto lunedì 20 agosto possa succedere di nuovo. Oggi se dei bambini volessero scendere nelle gole potrebbero legalmente farlo? La domanda ...