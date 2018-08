Il WWF si oppone alla preapertura della caccia approvata in ben 14 regioni a partire dal 1 settembre : ... come ogni anno, saranno impegnate su tutto il territorio italiano per tutelare gli animali.» Autore Sandro Alioto Categoria Scienza e Tecnologia

Canoa slalom - Coppa del Mondo 2018 : sei azzurri vanno in semifinale - buona prova di Stefanie Horn : Sei azzurri approdano alle semifinali nella Coppa del Mondo di Canoa slalom a Tacen (Slovenia). Buon avvio quindi dell’Italia in questa quarta tappa stagionale, con delle prestazioni convincenti nelle batterie. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Nel kayak bella gara di Stefanie Horn, che chiude in quarta posizione la prima run. L’azzurra ha dimostrato di stare bene, riuscendo a realizzare il tempo di 96.65, a 4.92 dalla tedesca ...

La prova del cuoco : Rai 1 trasmette un promo sbagliato (video) : La nuova edizione de La prova del cuoco 2018/19 scalpita per la sua data di partenza fissata per lunedì 10 settembre... o forse no? La domanda sorge spontanea dato il promo che Rai 1 sta trasmettendo oggi, 31 agosto 2018.Durante buona parte della stagione estiva, i telespettatori sono stati allertati dell'inizio della diciannovesima edizione con la scritta 'prossimamente' al termine del promo. A 10 giorni dall'inizio della trasmissione, la ...

La prova del cuoco : ecco perchè Elisa Isoardi ha scelto Lo Cicero : Elisa Isoardi a La prova del cuoco: Lo Cicero replica alle critiche Lunedì 10 Settembre inizierà alle 11.30 del mattino su Rai Uno la nuovissima edizione de La prova del cuoco. Quest’anno alla guida del programma culinario di Rai Uno non ci sarà, come al solito, Antonella Clerici, bensì Elisa Isoardi. Quest’ultima ha voluto rivoluzionare un po’ il programma, decidendo di far entrare nel cast in pianta stabile il noto ex ...

Lo Cicero a La prova del cuoco : "Io omofobo e razzista? So chi sono - ogni anno visito orfanotrofi" : Nei giorni scorsi il segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, ha presentato una interrogazione parlamentare per chiedere quali ragioni hanno spinto Rai1 ad affidare un ruolo fisso nel cast de La Prova del cuoco ad Andrea Lo Cicero, "che non soltanto non risulta avere avuto esperienze televisive di tale rilevanza ma che in passato è assurto agli onori delle cronache per vergognosi scivoloni di carattere omofobo e ...

Elisa Isoardi - la sua prova del Cuoco rompe con il passato : via tutti gli chef e i volti noti della trasmissione : Elisa Isoardi fa tabula rasa e riparte da zero. La sua Prova del Cuoco non avrà proprio niente a che vedere con quella resa famosa da Antonella Clerici. Sarà proprio un altro programma. I protagonisti storici dello show, infatti, non faranno più parte della squadra proprio per volere della conduttrice di Cuneo che non ha voluto attorno a sé volti riconducibili al passato. Dunque via (come già noto) Anna Moroni, che dovrebbe avere uno spazio a ...

“Ho fatto una promessa ad Antonella Clerici”. Alla vigilia della prova del cuoco - Elisa Isoardi dice tutto : “Antonella è per me un’amica e una ‘maestra’”. A dirlo, parlando della Clerici con l’Adnkronos, è Elisa Isoardi, neo conduttrice del programma ‘La Prova del cuoco’ in onda dal 10 settembre su Rai Uno. “Ci siamo sentite spesso e continueremo a farlo durante l’anno” ha detto Isoardi. Anzi, aggiunge la compagna del vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ...

Fuga dalla prova del cuoco. La Isoardi dice addio a un altro chef : Prova del cuoco o cotti e mangiati? E' questo il dilemma del cooking show di Rai1 passato dal volto storico di Antonella Clerici a quello di Elisa Isoardi , fidanzata e promessa sposa del Ministro ...

Chiara Ferragni prova l'abito da sposa : il vestito bianco prima del matrimonio : Chiara Ferragni raggiante con l'abito bianco a due giorni dal matrimonio con Fedez. La futura sposa ha svelato solo ieri che il suo vestito per il 1 settembre, giorno delle nozze Ferragnez a...

Chiara Ferragni prova l'abito da sposa : il vestito bianco prima del matrimonio : Chiara Ferragni raggiante con l'abito bianco a due giorni dal matrimonio con Fedez. La futura sposa ha svelato solo ieri che il suo vestito per il 1 settembre, giorno delle nozze Ferragnez a...

La linea a 5 stelle sui migranti alla prova dell'Europa : Il ministro della Difesa prende nel pomeriggio un aereo. Quando scende dalla scaletta mette piede sul territorio austriaco. È a Vienna, dove giovedì è attesa per un vertice informale dei ministri della Difesa. È a lei che il governo ha affidato la prima contromossa dopo il blackout sul caso Diciotti. Un'idea messa a punto dal ministro e dai suoi tecnici, che si articola in tre punti: il principio di rotazione dei ...

Le promesse di Lega e M5S alla prova del Def : ecco cosa ci aspetta : L'economia frena, i mercati mandano segnali preoccupanti e lo Stato deve piazzare quasi 400 miliardi di di titoli mentre il paracadute Bce si sta per chiudere. I segnali di un autunno ad alto rischio

Equitazione - World Equestrian Games 2018 : Alberto Zorzi e Lorenzo De Luca le frecce azzurre - Luca Marziani e Bruno Chimirri i maghi della prova a squadre : Due frecce azzurre per puntare alla medaglia d’oro. L’Italia del salto ostacoli annovera attualmente sette unità in vista dei World Equestrian Games 2018 di Tryon (USA), ma la scrematura che avverrà entro il 10 settembre ridurrà a cinque i convocati della pattuglia azzurra verso gli Stati Uniti. Le punte di diamante saranno senza ombra di dubbio i due uomini della svolta di un movimento che da un anno e mezzo ha cambiato pelle, ...

Figli gay - polemiche per una frase del Papa : “Da bambini si può provare con la psichiatria” : polemiche per una frase di Papa Francesco pronunciata durante la conferenza stampa sul volo di ritorno dall’Irlanda. Rispondendo alla domanda su cosa consigliare a un genitore con un Figlio gay, nell'ambito di un discorso ampio in cui ha parlato anche di accoglienza, Bergoglio ha affermato: “Se si manifesta da bambini, ci sono tante cosa da fare con la psichiatria”.Continua a leggere