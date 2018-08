LA POSTA DEI LETTORI Una certa idea di Ravenna | grande | acquea | armoniosa e senza

IVA ZANICCHI - I REALITY/ La proPOSTA indecente : “Non parteciperò all’Isola dei Famosi - ma…” : Iva ZANICCHI smentisce: "Non parteciperò all'Isola dei Famosi, è una proposta indecente". Ma la cantante non esclude la partecipazione a un REALITY come Celebrity Masterchef(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 10:10:00 GMT)

COMMITTENTI - LIBERI PROFESSIONISTI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE : DAL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PALERMO UNA PROPOSTA PER REGOLAMENTARE LE ... : 30 agosto 2018 Una legge a tutela delle prestazioni dei LIBERI PROFESSIONISTI, che preveda la presentazione di un'istanza autorizzativa obbligatoriamente corredata, oltre che da tutti gli elaborati ...

Quote Napoli-Milan : azzurri nettamente favoriti - la vittoria dei rossoneri pagata 5 volte la POSTA : Questa sera andrà in scena quello che può essere considerato il big match della seconda giornata di Serie A. Allo stadio San Paolo, si sfideranno Napoli e Milan. Mentre per i partenopei non si tratterà dell’esordio in campionato, lo stesso non si può dire per i rossoneri, che dopo il rinvio del match contro il Genoa faranno il loro esordio proprio contro la squadra allenata dal grande ex Carlo Ancelotti. Serie A, Quote esito ...

Russia deplora il no dei talebani alla tregua proPOSTA dal governo afghano - : Mosca si rammarica per il rifiuto dei talebani di accettare l'offerta di Kabul per un cessate il fuoco, ha comunicato il ministero degli Esteri russo. "Apprezziamo la proposta di tregua temporanea ...

LA POSTA DEI LETTORI / Un grazie sentito allo staff della rianimazione dell'ospedale di Ravenna : Quando si riceve la notizia che si dovrà essere ricoverati nel reparto di rianimazione il mondo precipita in un istante, portando con sè le proprie certezze ed i propri equilibri, e spazzando via ogni sicurezza e tanti pezzi di speranza. Da quel momento e per tutto il tempo in cui ci si ...

Terremoto Molise : POSTAzioni dei Vigili del Fuoco a Guglionesi e Larino - decine di interventi di verifica : Installate due postazioni Ucl, Unita’ di Comando Locale, dai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Campobasso, a Guglionesi (Campobasso) e a Larino (Campobasso): a queste possono rivolgersi i cittadini che hanno esigenze di verifiche o di informazioni dopo le scosse di Terremoto delle 20:19 e delle 22:22 di ieri. Numerose le chiamate giunte al centralino del 115: 14 da Termoli, 10 a Larino, 10 a Palata, 2 a Campomarino, 3 a Montenero ...

Rom e inclusione - la risPOSTA DEI bambini ai deliri razzisti : E mentre in tutta Italia il clima si arroventa di deliri razzisti contro i rom e gli immigrati, i nostri bambini studiano, leggono, nuotano, giocano, vanno in bici e puliscono i parchi con i bambini rom e immigrati. Da anni siamo “famiglia di appoggio” e quasi ogni pomeriggio ospitiamo bimbi rom e non solo. L’“affido diurno”, o “appoggio familiare”, è un servizio importante (e forse ancora poco conosciuto) per creare reti di solidarietà, per ...

Harley Davidson si sPOSTA in Europa. Un bel risultato dei dazi di Trump : Saranno gli effetti della scomparsa delle ideologie, saranno le conseguenze della globalizzazione. Sarà qualcosa che a me personalmente sfugge e che più che altro appare come il trionfo della superficialità e dell’ignoranza sulla conoscenza e la consapevolezza. Però, vedere il Presidente degli Stati Uniti – il capo del paese della Dichiarazione d’Indipendenza e di James Madison – imporre dazi doganali come un qualsiasi Giorgio III, ...

KARINA CASCELLA - PROPOSTA DI MATRIMONIO DA MAX COLOMBO/ Il sostegno dei fan contro la Brambilla : "È invidia" : L'ex opinionista di Uomini e Donne, KARINA CASCELLA, si sposa. Ad annunciarlo lei stessa attraverso le Instagram Stories: "Il mio uomo non lo aveva mai fatto con nessun'altra"(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 09:19:00 GMT)

Medici di Novara : «No a sPOSTAre l'obbligo dei vaccini» : La scienza non ha dubbi sull'efficacia e la non pericolosità delle vaccinazioni. Da tempo c'è il "falso mito" che i vaccini possano creare problemi, una "moda" che ha preso piede e che è difficile da ...

Wanda Nara attacca - Maxi Lopez risponde : continua la guerra per il mantenimento dei figli - il botta e risPOSTA social : È (di nuovo) guerra social tra Wanda Nara e Maxi Lopez: l’argentina rivendica il non pagamento degli alimenti da parte del calciatore, l’attaccante sostiene la tesi opposta Wanda Nara, Maxi Lopez ed i loro diverbi social sono ormai proverbiali. Tra i due il clima è teso e l’ex coppia non fa niente per nasconderlo. La moglie di Mauro Icardi, rispondendo ad una domanda di un suo follower, ha rialzato le polemiche sul ...

INTERROGAZIONE URGENTE CON RISPOSTA SCRITTA E ORALE IN MERITO AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI NEL TERRITORIO DI ... : ... nell'accogliere i RIFIUTI di una intera provincia e di 44 comuni in totale che, nella loro maggioranza non hanno ancora avviato una seria politica di riduzione dell'RSU, abbia ottenuto una qualche "...

Di Maio : “Pronta proPOSTA di legge sul reddito di cittadinanza. E studiamo copertura totale dei costi degli asili nido” : “La proposta di legge sul reddito di cittadinanza è pronta e stiamo già lavorando in coordinamento con il Mef per gli ultimi dettagli. Avrete modo a breve di discutere di tutti i dettagli della misura in questo ramo del Parlamento”. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro e vicepremier Luigi Di Maio rispondendo al question time al Senato. “E’ una delle priorità di questo governo”, ha ribadito il leader M5s, ...

Revisori dei conti. Ok proPOSTA di legge M5S per estendere il sorteggio anche agli enti controllati dalla Regione : "Oggi queste figure spiega Gianina Ciancio vengono nominate soltanto per scelta della politica. Grazie al pressing del M5S, si sta cambiando drasticamente rotta e Revisori verranno sorteggiati. ...