La nave Vespucci in sosta a La Rochelle in Francia dal 31 agosto al 3 settembre

Marina Militare : la nave scuola Amerigo Vespucci in sosta a Portsmouth dal 24 al 27 agosto : Oggi la nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare è approdata nel porto di Portsmouth (Regno Unito) dove sosterà fino al 27 agosto per la quinta tappa della Campagna d’Istruzione 2018. nave Vespucci approda nuovamente nel Regno Unito a distanza di sei anni, quando nel 2012 il prestigioso veliero rese omaggio alla città di Londra in occasione dei Giochi Olimpici. La sosta rappresenta inoltre una preziosa occasione per incontrare la ...