romadailynews

: La mostra “Dreamers. 1968: come eravamo, come saremo” prorogata fino al 7 ottobre: Prosegue… - romadailynews : La mostra “Dreamers. 1968: come eravamo, come saremo” prorogata fino al 7 ottobre: Prosegue… - inRomaNews : Roma, prorogata al Museo di Roma in Trastevere la mostra “Dreamers. 1968: come eravamo, come saremo”… - Romeguideit : PROROGATA Dreamers. 1968: come eravamo, come saremo, mostra fotografica al Museo di Roma in Trastevere fino al 7 ot… -

(Di venerdì 31 agosto 2018) Prosegue per oltre un mese l’esposizione con immagini e video dedicata al 50° anniversario del, a cura di AGI Agenzia Italia, da un’idea di Riccardo Luna Ancora un mese di tempo per rivivere uno degli anni più importanti della storia d’Italia attraverso un percorso fotografico e multimediale. Dopo il successo di questi mesi, l’esposizione Dreamers.saremo, voluta da Agi Agenzia Italia in occasione del 50° anniversario del,prosegueal 72018 al Museo di Roma in Trastevere. L’esposizione è il risultato di un attento lavoro di ricerca svolto dall’AGI all’interno dei materiali d’epoca. Il percorso per immagini e video, nato da un’idea di Riccardo Luna, direttore AGI e curata a quattro mani con Marco Pratellesi, condirettore dell’agenzia, si basa, infatti, sull’archivio storico di quell’anno, ricostruito grazie al recupero del patrimonio di ...