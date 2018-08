La Lega non è più un monolite Ora Giorgetti corregge Salvini

La Lega non è più un monolite? Migranti - Giorgetti corregge Salvini : "L'ha sparata grossa, ora l'importante è che non ne arrivino più". Parole chiare. Nette. E per nulla sibilline, almeno questa volta. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, interviene sul tema immigrazione per correggere il ministro dell'Interno... Segui su affaritaliani.it

Per favore - non scanniamoci anche sull'ora Legale : Dopo il salvataggio dello scorso febbraio, un maxisondaggio spiegherebbe che gli europei non la amano affatto: speriamo non diventi un altro fronte di assurdo turbopopulismo

Ponte Morandi - Paita (Pd) vs Stefani (Lega) : “Risponda alle mie domande” - “lei non sa nulla”. E interviene la giornalista : “Come intendete realizzare il nuovo Ponte? Chi lo finanzia e quando parte?”. Sono le domande che Raffaella Paita, genovese e deputata del Partito democratico, ha rivolto ad Alberto Stefani, deputato della Lega, a Coffe Break, su La7, in merito alla ricostruzione di un viadotto al posto di quello crollato lo scorso 14 agosto. “Non mi ha risposto su nulla” lo ha incalzato Paita. “Lei non sa nulla, si informi” si ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Assegni d’oro : Di Maio “sì al taglio” ma la Lega non è d’accordo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie: caos PENSIONI d'oro, scontro tra Lega e M5s. Di Maio critica il dossier di Brambilla. Tutte le novità su legge Fornero e temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 11:20:00 GMT)

Pensioni d’oro - tensioni M5s-Lega : "Se non vogliono attuare il contratto…" : Botta e risposta a distanza tra Lega e Movimento 5 Stelle sulle Pensioni d’oro: dall’Egitto, dove si trova in vista, il vicepremier Luigi Di Maio ha risposto ad Alberto Brambilla, economista e consigliere di Matteo Salvini. L’esponente del Carroccio ha espresso perplessità sul ricalcolo delle Pensioni superiori ai 4mila euro proposto lo scorso 6 agosto congiuntamente da Lega e M5S. Secondo il consigliere leghista la misura non sarebbe il ...