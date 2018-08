La Lega chiude | ecco il nuovo simbolo

"La Lega il 6 settembre chiude". Ecco le ipotesi sul nuovo nome : La decisione, insomma, sarebbe anche politica e non solo 'giudiziaria'. Altra questione riguarderebbe gli statuti. I tecnici e i big del partito stanno lavorando per mettere insieme la vocazione '...

Giorgetti : “Se confermeranno la condanna alla Lega per i 49 milioni - il 6 settembre il partito chiude” : "La sentenza sui fondi della Lega? Se il tribunale del Riesame conferma la condanna, il 6 settembre il partito chiude”, ha dichiarato oggi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio e numero due della Lega, Giancarlo Giorgetti. "La sentenza avrebbe una conseguenza definitiva, la chiusura del partito, senza che quel processo sia finito". Il tema riguarda la sparizione di 49 milioni di euro dalle casse del partito.Continua a leggere

Giancarlo Giorgetti : "Se il tribunale del riesame ci condanna - il 6 settembre la Lega chiude" : "Se il tribunale del riesame dovesse stabilire la confisca delle entrate future della Lega, noi come partito siamo finiti. Il 6 settembre la Lega chiude". Giancarlo Giorgetti, intervistato da Peter Gomez alla festa del Fatto Quotidiano alla Versiliana, ha risposto in questo modo alla domanda sulla sentenza sui fondi della Lega.La pronuncia del tribunale del riesame di Genova è attesa per il 5 settembre. Giorgetti ha precisato: "Se quel ...

Milan - Carlo PelLegatti chiude con le telecronache : ecco i soprannomi dei nuovi acquisti che “non urlerà mai” : Carlo Pellegatti dice basta. Dopo 35 anni di carriera, il noto giornalista dice ‘stop’ alle telecronache delle partite del ‘suo’ Milan. Lo ha annunciato lo stesso Pellegatti sul proprio profilo Instagram, che ha voluto – tuttavia – lasciare con un piccolo regalo per i tifosi rossoneri. Pellegatti lascia le telecronache del Milan, ma comunica i soprannomi dei nuovi acquisti rossoneri I supporter del Milan, ma anche molti ...

Nintendo fa chiudere alcuni siti che distribuivano ilLegalmente vecchi videogiochi : Nel mondo dell'editoria c'è invece un fenomeno interessante, il cosiddetto ' buco nero del ventesimo secolo ', con questo nome i bibliotecari definiscono la scarsità di opere liberamente consultabili ...

Infrastrutture : la Corea del Sud chiude il colLegamento ferroviario ad alta velocità per l'aeroporto di Incheon : Korea Railroad , Korail, , l'operatore ferroviario pubblico che gestisce la linea, ha proposto la chiusura del costoso progetto voluto dalla politica lo scorso giugno; il ministero dei Trasporti ha ...