LA FAVORITA A Venezia la consacrazione di Lanthimos che si prenota per gli Oscar

La FAVORITA - a Venezia 75 Yorgos Lanthimos regala un gioco di invidia e seduzione (recensione) : "Sarai regina… fino a quando non verrà un’altra regina, più giovane e più bella di te, a distruggerti e a portarti via ciò che avrai di più caro." Per chi non mastica le serie tv, questa è la profezia ricevuta in tenera età da Cersei Lannister de Il trono di spade, profezia che la logora dentro da una vita. Ma è anche il modo più efficace di riassumere la trama di La favorita, l’ultimo film del greco Yorgos Lanthimos presentato giovedì 30 ...

Venezia 75 : chi sarà La FAVORITA tra Emma Stone e Rachel Weisz? : Uno dei film più attesi della seconda giornata di Venezia 75 è La favorita del regista greco Yorgos Lanthimos, già autore di titoli cult come The Lobster e Il sacrificio del cervo sacro. Per questa nuova storia ha voluto nuovamente alla sua corte l’attrice Rachel Weisz (purtroppo assente al Lido), insieme a Emma Stone ed Olivia Colman. Le prime due interpretano le cugine Sarah e Abigail, che si contendono lo scettro della favorita della ...

VENEZIA 2018 : LA FAVORITA – La recensione : Inizio XVIII secolo: presso la corte della Regina Anna d’Inghilterra (Olivia Colman) le due dame cugine Sarah (Rachel Weisz) e Abigail (Emma Stone) si contendono i favori della lunatica sovrana, afflitta dalla gotta e dalle perdite causate dalla guerra contro i francesi.