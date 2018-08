La Commissione Europea proporrà di abolire l’ora legale

La Commissione Europea vuole eliminare il cambio tra ora legale e ora solare : La Commissione europea presenterà una proposta legislativa per porre fine all’ora legale. O meglio, per interrompere il doppio cambio dell’ora ed estendere l’orario estivo a tutto l’anno. L’annuncio arriva direttamente dal suo presidente, Jean-Claude Juncker, in un’intervista alla tedesca Zdf. “Milioni di cittadini ci hanno detto che non vogliono p...

La proposta della Commissione Europea : eliminare il cambio tra ora legale e ora solare : “Milioni di cittadini ci hanno detto che non vogliono più il cambiamento dell’ora e la Commissione farà ciò che le è stato chiesto”

La Commissione Europea : eliminare il cambio tra ora legale e ora solare : Bruxelles - La Commissione europea presenterà una proposta legislativa per porre fine all'ora legale. O meglio, per interrompere il doppio cambio dell'ora ed estendere l'orario estivo a tutto l'anno. ...

Commissione Europea : “ABOLIAMO L’ORA LEGALE”/ Ultime notizie - Juncker : “stop a distinzione con l’ora solare” : L'ora legale sarà abolita: 3.7 milioni di europei favorevoli. Ultime notizie, la COMMISSIONE EUROPEA assumerà oggi una posizione ufficiale. Juncker, "lo vuole la gente e noi lo faremo".(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 11:30:00 GMT)

Addio ora legale : così la Commissione Europea propone la fine del cambio dell'ora : Il Presidente della commissione Europea Jean-Claude Juncker, ai microfoni di una canale televisivo tedesco, ha annunciato che forse dovremmo dire Addio al cambio dell'ora. L'ora legale è la convenzione utilizzata quasi in tutta Europa che prevede di spostare le lancette di un'ora avanti per sfruttare al meglio le ore di luce durante il periodo estivo. L'obiettivo principale dell'utilizzo dell'ora legale è quello di riuscire a diminuire il ...

La Commissione Europea propone di abolire l'ora legale : Ma da cosa nasce questa regola? Quando nell'Ottocento i diversi paesi del mondo adottarono gradualmente un orario unico " suddiviso in 24 fusi orari " riconosciuto in tutto il mondo, non si cambiava ...

La Commissione Europea abolirà l’ora legale in tutta l’Ue : La Commissione europea abolirà l'ora legale in tutto il territorio. Ad annunciarlo è stato il presidente Jean-Claude Juncker nell'ambito di un'intervista concessa alla tv Zdf: "La gente vuole farlo, quindi lo faremo", ha dichiarato. La decisione è stata presa a ridosso della diffusione dei risultati di un recente sondaggio sull'argomento commissionato dalla stessa Commissione europea.Continua a leggere

Il presidente della Commissione Europea : “Aboliremo l’ora legale” : Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha reso noto che intende proporre l’abolizione del cambio tra ora legale e ora solare. In un sondaggio online condotto fra luglio e agosto, la maggior parte dei 4,6 milioni di partecipanti si sono detti favorevoli ad eliminare la convenzione per cui durante l’estate l’orario di tutta l’Europa viene spostato un’ora avanti, per sfruttare al meglio le ore di ...

Moscovici : l'Italia non può lamentarsi della Commissione europea : Parole positive, invece, sono state pronunciate per il ministro dell'Economia Giovanni Tria, definito un interlocutore "serio e ragionevole".

La Commissione Europea dà l'ok a terapia cellulare per tumori : Roma, 27 ago., askanews, - Novartis ha annunciato oggi che la Commissione Europea ha approvato Kymriah, tisagenlecleucel, noto in precedenza come CTL019, per le seguenti indicazioni: pazienti ...

Medicina : Novartis riceve l’approvazione della Commissione Europea per la sua terapia cellulare CAR-T : Novartis ha annunciato oggi che la Commissione Europea (CE) ha approvato Kymriah (tisagenlecleucel, noto in precedenza come CTL019) per le seguenti indicazioni: pazienti pediatrici e giovani adulti fino ai 25 anni con leucemia linfoblastica acuta (LLA) a cellule B refrattaria, in recidiva post-trapianto o in seconda o successiva recidiva; e per il trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL, diffuse large B-cell ...

Emergenza siccità 2017-2018 : chiesto via libera alla Commissione Europea per l’erogazione degli anticipi PAC : Il ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, a contrasto dell’Emergenza siccità che ha colpito l’Italia nel secondo semestre 2017 e nel primo 2018, ha chiesto il via libera alla Commissione Europea per autorizzare l’erogazione degli anticipi dei fondi Ue della politica comune, a favore delle imprese agricole che operano nelle aree rurali più colpite: lo comunica il dicastero in una nota. In ...

Glifosato - adesso per l’Unione Europea lo esamina una Commissione speciale : Il Glifosato, il diserbante al centro della una condanna a un maxi-risarcimento della Monsanto, e’ al centro dei lavoro di una commissione speciale dell’Ue sulle procedure per autorizzare l’uso dei pesticidi. Il Parlamento europeo l’ha istituita a febbraio per valutare “potenziali conflitti di interesse e mancanze nella procedura di autorizzazione dei pesticidi”. I lavori si dovranno concludere in nove mesi, ...

La Commissione Europea si stanca : allo studio nuove azioni per caricabatterie comuni a tutti gli smartphone : Il tema della standardizzazione è cruciale nel mondo tecnologico, sia per quanto riguarda l’aspetto software che quello hardware; qualcosa che sembra però impossibile […] L'articolo La Commissione Europea si stanca: allo studio nuove azioni per caricabatterie comuni a tutti gli smartphone proviene da TuttoAndroid.