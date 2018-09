La Cina intende regolamentare ancora più duramente i videogiochi

eurogamer

(Di venerdì 31 agosto 2018) Dopo settimane di tensione per la questione della regolamentazione dei, il governo cinese ha confermato quello che gli sviluppatori temevano, verrà infatti introdotta una più ferrea regolamentazione sul numero di titoli consentiti nel paese.Come riportano i colleghi di Eurogamer, il Presidente Xi Jinping ha affermato che il motivo dietro questa scelta è la salvaguardia della vista dei bambini, secondo le ultime ricerche infatti, è emerso che una buona parte della popolazione cinese è affetta da miopia. Il governo ha fatto sapere che combatterà questo problema vigilando sul numero die intervenendo sul numero massimo consentito, verrà inoltre rivisto il sistema di classificazione (come il PEGI) e introdotte misure per limitare il numero di ore trascorse davanti allo schermo.Anche se non sappiamo come il governo vorrà effettivamente intervenire sulla questione, ...