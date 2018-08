Kimi Raikkonen - GP Italia 2018 : “Giornata positiva - domenica punto alla vittoria” : Kimi Raikkonen è decisamente soddisfatto al termine della prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno. Il finlandese, infatti, ha fatto segnare la seconda migliore prestazione di questo venerdì, fermandosi ad appena due decimi dal compagno Sebastian Vettel e tenendo a bada le due Mercedes. Come se non bastasse, “Ice Man”, sul quale si annidano numerose voci sul futuro, che lo vedono tra conferma ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : risultato e classifica prove libere 2. Ferrari al comando con Sebastian Vettel davanti a Kimi Raikkonen : Due Ferrari al comando nelle prove libere 2 del Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno. Sulla pista di Monza, Sebastian Vettel fa segnare il miglior tempo in 1’21″105 davanti di 27 centesimi a Kimi Raikkonen. Seguono poi le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas e le Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Una sessione che è stata interrotta nella prima parte per lo spaventoso incidente di Marcus Ericsson, ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Sergio Perez sorprende tutti nel finale! Secondo Kimi Raikkonen - problemi per Sebastian Vettel : Il weekend di Monza è cominciato all’insegna della pioggia. Le prime prove libere hanno premiato Sergio Perez, che sull’asfalto bagnato è stato il più veloce, piazzando il miglior tempo proprio nel finale. Dietro di lui Kimi Raikkonen, poi l’altra Force India di Esteban Ocon. Decimo e undicesimo Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, problemi per Sebastian Vettel, che ha avuto un problema al cambio (che comunque non porterà a ...

F1 – Raikkonen tra futuro e consapevolezze : le parole di Kimi a Monza : Kimi Raikkonen sereno e positivo in conferenza stampa a Monza: le parole del ferrarista in vista del Gp d’Italia L’attesa è finalmente terminata: è ufficialmente iniziato il weekend del Gp d’Italia e dopo lo spettacolo di ieri a Milano i piloti sono finalmente a Monza per incontrare i tifosi e la stampa e raccontare le sensazioni con le quali arrivano a questo nuovo appuntamento della stagione 2018 di ...

Kimi Raikkonen - GP Italia Monza 2018 : “Nessuna novità sul contratto. Io e Vettel lotteremo anche tra noi per vincere” : Nella canonica conferenza stampa di presentazione del weekend di gara, Kimi Raikkonen si è concesso ai microfoni in questo round Italiano a Monza, il 14° del Mondiale 2018 di Formula Uno, l’appuntamento di casa per la Ferrari a cui tutti, piloti, tecnici e dirigenti tengono particolarmente. Tiene banco ancora la questione contratto per quanto riguarda il finlandese. Non è stato ancora annunciato nulla sul suo futuro e Kimi, secondo il suo ...

F1 - Sebastian Vettel : “Vogliamo fare qualcosa di speciale a Monza”; Kimi Raikkonen : “Abbiamo una macchina per vincere” : Il weekend del GP d’Italia a Monza, 14° round del Mondiale di Formula Uno 2018, sta per entrare nel vivo. Tuttavia, questa settimana che culminerà nella gara sul tracciato brianzolo ha in sé tanti eventi da contorno, per far vivere agli appassionati, specialmente ai tifosi della Ferrari, emozioni speciali. Una serie di iniziative che vanno a comporre lo spettacolo del F.1 Milan Festival 2018, in Darsena (zona navigli a Milano). ...

Kimi Raikkonen - GP Belgio 2018 : “Sono stato colpito da dietro. La macchina era troppo danneggiata per continuare” : “La mia gara è finita al momento dell’incidente. Sono stato colpito da dietro: ho danneggiato la posteriore e di conseguenza il fondo“. È un Kimi Raikkonen ovviamente deluso quello che ha commentato ai microfoni di Sky Sport F1 la gara del GP del Belgio, durata soltanto pochi minuti per lui. Il finlandese, infatti, è rimasto coinvolto nel caos scaturito alla partenza, forando la posteriore; ha provato a ripartire dopo aver ...

F1 – Kimi Raikkonen deluso dopo il ritiro a Spa : “macchina troppo danneggiata. Preservare il motore? Vi dico che…” : Comprensibile delusione per Kimi Raikkonen dopo la disastrosa partenza del Gp di Belgio: il pilota Ferrari costretto al ritiro a causa di una foratura e un problema al fondo posteriore La partenza del Gp di Belgio di Kimi Raikkonen non è andata secondo i piani. I pilota finlandese, partito dalla 6ª posizione, è stato protagonista di uno sfortunato incidente che ha coinvolto anche Ricciardo. Nella bagarre generale dovuta all’incidente ...

Kimi Raikkonen - GP Belgio 2018 : “Non avevo benzina per gli ultimi giri - che sfortuna. Ma la gara sarà diversa…” : Kimi Raikkonen era uno dei favoriti per la conquista della pole position nel GP del Belgio 2018 ma la pioggia ha rovinato i piani del finlandese nel Q3. Il pilota della Ferrari è stato costretto a rientrare ai box quando mancavano ancora più di due minuti alla bandiera a scacchi e così è stato sorpassato da diversi avversari, accontentandosi soltanto della sesta posizione sulla griglia di partenza della gara di domani. L’amarezza dello ...

F1 – Raikkonen torna prima ai box - Kimi e quell’errore ‘fatale’ durante le qualifiche di Spa : “ecco cosa è successo” : Kimi Raikkonen spiega l’errore, che l’ha condannato alla sesta posizione in griglia, durante le qualifiche del Gp del Belgio All’Università della Formula Uno la pioggia rende particolarmente frizzanti le qualifiche. Le difficoltà di adattamento alla nuova situazione di bagnato premiano l’ultimo giro di Lewis Hamilton, che meglio di tutti ha interpretato le condizioni meteo ed ha reagito prontamente alla sua ...

Kimi Raikkonen - GP Belgio 2018 : “Molto bene - ma è solo venerdì. Power unit nuova? Non guidavo da tre settimane…” : Kimi Raikkonen è stato assoluto protagonista delle prove libere del GP del Belgio 2018 siglando il miglior tempo assoluto di giornata. Il finlandese ha brillato nella sessione pomeridiana, interpretando al meglio il circuito di Spa in particolar modo con le gomme supersoft. Il pilota della Ferrari può seriamente ambire a un risultato di prestigio sul tracciato delle Ardenne, lo scandinavo potrebbe dover lottare anche con il compagno di squadra ...

F1 - GP Belgio 2018 : prove libere 1-2 - classifica combinata dei tempi. Kimi Raikkonen il migliore davanti alle Mercedes : Kimi Raikkonen ha siglato il miglior tempo in assoluto della prima giornata di prove libere valide per il GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari chiude davanti a tutti in 1:43.355 precedendo le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, la Red Bull di Max Verstappen e l’altra rossa di Sebastian Vettel. La classifica combinata dei tempi delle prove libere 1 e 2 coincide con la FP2 visto che nel pomeriggio si ...

F1 - GP Belgio 2018 : prove libere 2. Ferrari davanti alla Mercedes con Kimi Raikkonen! Sebastian Vettel super sul passo gara : C’è ancora una Ferrari davanti a tutti dopo le prove libere 2 del GP del Belgio. È quella di Kimi Raikkonen, che nel pomeriggio di Spa è stato il più veloce in 1’43″355. Un tempo che conferma una volta di più le qualità della SF71H, confermatasi la vettura più performante sul giro secco anche nella seconda sessione. Il tempo di Raikkonen è stato più veloce di circa un secondo rispetto a quello stabilito in mattinata da ...

