Kaka a San Siro | delirio per l’ex fuoriclasse del Milan VIDEO

calcioweb.eu

: Atterrato Ricardo Kakà a Malpensa con volo da San Paolo: 'Bellissimo tornare in Italia, sono fiducioso per il Milan… - AntoVitiello : Atterrato Ricardo Kakà a Malpensa con volo da San Paolo: 'Bellissimo tornare in Italia, sono fiducioso per il Milan… - DiMarzio : ???'Sarà bellissimo tornare a San Siro' ????Sorrisi, t-shirt bianca e cuore #Milan: le prime parole di #Kakà al ritor… - serenamia5 : RT @bet365_it: Il momento più emozionante a San Siro dei primi 30 minuti di #MilanRoma sono stati gli applausi per Kaka ?? -

(Di venerdì 31 agosto 2018)e Roma sono in campo per la giornata del campionato di Serie A,per l’exrossonero. In corso il terzo turno del massimo campionato italiano, nei primi minuti partenza sprint della squadra di Gattuso che ha provato a schiacciare gli avversari. Spettacolo prima del match, tifosi delinper, idolo come pochi nella storia del club rossonero, tifosi scatenati in tribuna. GUARDA IL–>torna a Sandei tifosi delLEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB L'articoloa Sanper l’exdelCalcioWeb.