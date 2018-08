Juventus ai massimi storici in borsa | titolo oltre 1 | 22 euro per azione

Juventus - titolo ai massimi in Borsa : con Ronaldo ora vale 1 - 14 miliardi - quasi il doppio di due mesi fa : Azioni Juventus in forte rialzo e sui massimi di sempre a Piazza Affari. I titoli del club bianconero stanno guadagnando il 16,8% a 1,196 euro, il picco di sempre, con boom di volumi di scambio. Oggi ...

Magic moment per la Juventus : titolo sui massimi di sempre con boom di volumi : Teleborsa, - E' ancora "Magic moment" per i titoli Juventus, in forte rialzo e sui massimi di sempre a Piazza Affari . I titoli del club bianconero stanno guadagnando il 16,8% a 1,196 euro, il top di ...

Magic moment per la Juventus : titolo sui massimi di sempre con boom di volumi : E' ancora "Magic moment" per i titoli Juventus , in forte rialzo e sui massimi di sempre a Piazza Affari . I titoli del club bianconero stanno guadagnando il 16,8% a 1,196 euro, il top di sempre, con ...

Juventus - l'impensabile dopo Cristiano Ronaldo : torna Zinedine Zidane - perché trema Massimiliano Allegri : L' indiscrezione è vecchia di qualche giorno: Zidane torna alla Juve . Lo ha scritto martedì scorso il sito spagnolo 'Libertad Digital' e, francamente, ci pareva una puttanata. Dicevano così, gli ...