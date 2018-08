Just Cause 4 - anteprima : Quando si parla di giochi open world, non si può non menzionare anche la serie di Just Cause, creata dagli Avalanche Studios nel 2006. La sua quarta incarnazione, Just Cause 4, è prevista in uscita il prossimo dicembre e quindi i tempi sono più che maturi per mostrarla alla Gamescom. Non all'interno della Koelnmesse, però, bensì nella comodissima sala cinematografica della The Astor Film Lounge.La prima cosa da dire è che, questa volta, gli ...

Just Cause 4 : i tornado al centro di un lungo trailer di gameplay : Just Cause 4 proporrà l'azione esplosiva a cui la serie ci ha abituato nel corso degli anni, anche se una fresca novità sarà rappresentata dal meteo dinamico in grado di creare dei giganteschi tornado che avranno un effetto distruttivo sulla mappa.In occasione della Gamescom, Square Enix ha voluto mostrarci uno spaccato della potenza di questi effetti atmosferici, pubblicando un lungo trailer di oltre 5 minuti che si concentra sulle fasi di ...

Generation Zero : disponibile un nuovo gameplay dello sparatutto dagli sviluppatori di Just Cause : Generation Zero è uno sparatutto fantascientifico ambientato negli anni 80', e come riporta VG247 possiamo vedere il gioco nel suo primo gameplay trailer.Il gioco è stato presentato per la prima volta prima dell'E3 di giugno, ma le immagini che possiamo vedere oggi sono decisamente più interessanti.Il setting del gioco è la campagna svedese, mentre il tono del titolo si differenzia bene dalla serie Just Cause. Generation Zero è un gioco ...

Rage 2 è soprattutto un gioco degli sviluppatori di Just Cause e Mad Max : Sin dall'annuncio Rage 2 ha incuriosito gli appassionati di FPS anche perché si tratta di un progetto che unisce due software house con stili, capacità e punti di forza ben precisi. Da una parte id Software, i veterani degli FPS vecchia scuola che con DOOM sono tornati alla ribalta dopo anni non di certo al vertice e dell'altra parte Avalanche Studios, una software house che con Just Cause e Mad Max ha dato vita a progetti indubbiamente non ...

Tutta la spettacolarità di Just Cause 4 in una serie di imperdibili video making of : Con un comunicato stampa diffuso oggi, Square Enix e Avalanche Studios hanno annunciato di aver pubblicato sul canale YouTube ufficiale del gioco cinque video di una piccola serie making of dedicata a Just Cause 4, l'atteso nuovo capitolo della saga di Rico in uscita il prossimo 4 dicembre 2018 su PS4, Xbox One e PC.I video si concentrano su diversi aspetti del gioco, e vedono la partecipazione di alcuni sviluppatori che rivelano nuovi ...

Just Cause 4 punta ad essere "il miglior open world sandbox di sempre" : Just Cause 4, in modo abbastanza prevedibile, sarà caratterizzato da una azione esplosiva, frenetica e Gamereactor ha avuto l'occasione di parlare con il game director, Francesco Antolini, proprio di questa quarta iterazione all'E3 scorso. Nell'intervista, Antolini ha svelato le altissime ambizioni del titolo e ha dichiarato che lo studio ha appreso la lezione di Just Cause 3."Vogliamo creare il migliore sandbox open-world di sempre", ha detto. ...