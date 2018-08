Italia Under 20 nel torneo ‘8 Nazioni’ | il 6 settembre l’esordio con la Polonia

Italia Under 21 : i convocati di Luigi Di Biagio per i test con Slovacchia e Albania : Il c.t. Italiano Luigi Di Biagio ha diramato la lista dei convocati per la doppia sfida amichevole contro Slovacchia e Albania. Sono stati comunicati i 28 Azzurrini convocati dalla Nazionale Italiana Under 21 per le partite amichevoli del 6 e 11 Settembre contro Slovacchia alla MOL Arena di Dunajska Streda e Albania, cinque giorni dopo alla Sardegna Arena di Cagliari in preparazione dei prossimi Campionati europei che l’Italia ospiterà ...

Italia Under 19 : i convocati per le amichevoli contro il Portogallo : Le due partite si disputeranno alle ore 17 di venerdì 7 e lunedì 10 settembre: la prima nello Stadio Comunale di Castel San Pietro, differita Rai Sport, e la seconda a Medicina, nell'impianto 'E. ...

Volley : l'Italia Under 19 in campo sabato contro la Bielorussia : DURRES, ALBANIA,- Le azzurre di Massimo Bellano sono in Albania per affrontare gli Europei di caegoria. L'atteso esordio nella rassegna continentale è in calendario sabato1 settembre alle 20.00 contro ...

Scacchi - Francesco Sonis Campione d’Europa Under 16! Italiani in evidenza anche negli altri tornei continentali giovanili a Riga : Francesco Sonis ha vinto i Campionati Europei giovanili di Scacchi nel torneo Under 16 maschile. Il sardo di Oristano, Maestro Internazionale con vista sul massimo titolo di Grande Maestro, ha realizzato 7,5 punti su 9 sulle Scacchiere poste all’interno del Kipsala International Exhibition Centre di Riga, Lettonia. Sonis, che già partiva come miglior giocatore tra gli iscritti al torneo Under 16, ha dunque confermato le premesse della ...

Coppa Italia Serie C : Juventus Under 23 - 2-2 con l'Albissola ed eliminazione. Inutile la firma di Mavididi : Mavididi Ancora nessuna sconfitta in gare ufficiali, eppure la prima avventura è già al capolinea. Finisce il cammino della Juventus Under 23 in Coppa Italia Serie C. Non serve la prima firma dell'...

Basket - CAMPIONESSE D’EUROPA! L’Italia domina tra le Under 16 - battuta la Rep. Ceca : prima volta storica! Caterina Gilli MVP del torneo! : Per la prima volta nella sua storia l’Italia è Campione d’Europa a livello Under 16 con la nazionale femminile. Le azzurre hanno battuto, in una finale dalle emozioni forti, la Repubblica Ceca col punteggio di 60-52. Dopo aver dominato per tre quarti, le azzurre hanno rischiato di subire una rimonta clamorosa dalle ceche, che si son messe a segnare qualsiasi cosa capitasse loro in mano negli ultimi 10 minuti. Per le azzurre, top ...

Volley : l'Italia Under 19 batte ancora le pari età dell'Olanda : DARFO BOARIO TERME, BRESCIA,- Nel terzo ed ultimo incontro amichevole contro le pari età olandesi l' Italia Under 19 Femminile ha ribadito la propria superiorità sulla formazione orange centrando la ...

Basket - Europei Under 16 femminili : Italia in finale! Spagna battuta in una semifinale lottata dall’inizio alla fine : Le più giovani che fanno anche il miglior risultato dell’estate Italiana nei vari Europei giovanili: è il destino dell’Italia femminile Under 16, che vola in finale a Kaunas battendo per 62-60 la Spagna al termine di una partita vibrante, lottata e alla fine conquistata. L’ultimo atto vedrà le azzurre di fronte alla Repubblica Ceca, che ha superato la Turchia per 48-37 nell’altra semifinale. Per le azzurre prestazione di ...

Beach volley - Campionati Italiani Giovanili 2018 - Caorle. Il Club Italia domina l’Under 21. Conferme e sorprese nell’Under 16 e 19 : Sono stati assegnati in settimana i tre titoli Giovanili tricolori, prima l’Under 16 a Brunico e poi l’Under 19 e 21 a Caorle dove da oggi scendono in campo i protagonisti della Coppa Italia. Nella categoria Under 21 trionfo delle coppie del Club Italia con doppia finale tutta azzurra, mentre qualche sorpresa è arrivata nella categoria Under 19 dove il solo Viscovich è salito sul gradino più alto del podio fra gli atleti che la ...