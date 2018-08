Italia | PIL confermato in decelerazione nel 2° trimestre

Schroders abbassa stime Pil Eurozona e accende fari su Italia e guerra commerciale : ... monitorando soprattutto il rischio che il peggioramento dello scenario esterno avrà sull'economia dell'Eurozona, e la situazione politica in Italia. "Il Governo Italiano formulerà una proposta di ...

RYANAIR - IN Italia IL PRIMO CONTRATTO COLLETTIVO DEI PILOTI/ Sindacati spaccati : "È regolamento aziendale..." : RYANAIR, firmato il PRIMO CONTRATTO COLLETTIVO dei PILOTI: prima volta in Europa per la compagnia irlandese. Soddisfatta l'associazione Anac per il traguardo raggiunto(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 15:06:00 GMT)

Ryanair - in Italia il primo contratto collettivo dei piloti/ Ma Cgil e Uil proclamano uno sciopero : Ryanair, firmato il primo contratto collettivo dei piloti: prima volta in Europa per la compagnia irlandese. Soddisfatta l'associazione Anac per il traguardo raggiunto(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 13:57:00 GMT)

Un governo del Pil per l'Italia che non cresce : L'Ocse certifica che l'Italia resta in "non crescita": il confronto all'ultimo Meeting di Rimini conferma che all'Azienda-Paese serve un vero "governo del Pil". GIANNI CREDIT(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 05:45:00 GMT)

Ryanair - in Italia il primo contratto collettivo dei piloti/ Cosa cambia : la versione dell'ANPAC : Ryanair, firmato il primo contratto collettivo dei piloti: prima volta in Europa per la compagnia irlandese. Soddisfatta l'associazione Anac per il traguardo raggiunto(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 19:45:00 GMT)

Sottoscritto contratto collettivo di Lavoro piloti di Ryanair basati in Italia : Svolta storica arrivata dopo 8 mesi di trattative. L’Anpac ha Sottoscritto il primo contratto collettivo di Lavoro per i piloti

Pil - perché in Italia rallenta : Occupazione e potere d'acquisto delle famiglie deboli. Per questo l'economia del nostro Paese tira il freno

Ryanair - firmato in Italia il primo contratto piloti. Cgil : "No - è regolamento aziendale" : Accordo raggiunto dopo 8 mesi di trattative. Anpac: "Avvenimento storico". Filt Cgil e Uiltrasporti minacciano uno sciopero. "Siamo ben lontani da un contratto collettivo"

Ryanair soddisfatta : piloti Italiani dicono sì al contratto : Teleborsa, - I piloti italiani hanno votato a stragrande maggioranza in favore del nuovo contratto Collettivo di Lavoro negoziato e firmato da Ryanair e ANPAC , Associazione Nazione Professionale ...

Ryanair - firmato in Italia il primo contratto collettivo dei piloti : ... 'necessiterà comunque di ulteriori azioni sul piano fiscale che dovranno essere implementate nel breve termine, anche con l'intervento del Governo Italiano, attraverso il Ministero dell'Economia e ...

RYANAIR - FIRMATO PRIMO CONTRATTO COLLETTIVO DEI PILOTI IN Italia/ Ora tocca all’Irlanda? : RYANAIR, FIRMATO il PRIMO CONTRATTO COLLETTIVO dei PILOTI: prima volta in Europa per la compagnia irlandese. Soddisfatta l'associazione Anac per il traguardo raggiunto(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 16:28:00 GMT)

Ryanair : piloti Italiani votano a larga maggioranza contratto collettivo di lavoro : Ryanair ha confermato che i suoi piloti italiani hanno votato a larga maggioranza il nuovo contratto collettivo di lavoro negoziato e firmato da Ryanair e Anpac, Associazione Nazione Professionale ...

Ryanair soddisfatta : piloti Italiani dicono sì al contratto : I piloti italiani hanno votato a stragrande maggioranza in favore del nuovo contratto Collettivo di Lavoro negoziato e firmato da Ryanair e ANPAC , Associazione Nazione Professionale Aviazione Civile, ...

Ryanair - firmato in Italia il primo contratto collettivo dei piloti : “Evento storico” : Ryanair ha siglato, dopo mesi di trattative con l'Anpac, il primo contratto collettivo di Lavoro, approvato dalla maggioranza dei piloti Italiani associati. "Avvenimento storico, è la prima volta in tutta Europa". Tfr, Fondaereo, Sanivolo, contributi previdenziali e tutele sociali per maternità e paternità tra gli impegni perseguiti.Continua a leggere