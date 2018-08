Italia | le tappe cruciali di un fine 2018 molto caldo

Formula 1 - GP Monza : Verstappen e Ricciardo hanno voglia di correre. 'Che atmosfera in Italia' : Monza ha anche la migliore pizzeria del mondo, ma non ho intenzione di dirvi il nome, visto che voglio ancora poter andare lì senza fare la coda fuori dalla porta! Non è tutto cibo, però. C'è anche ...

Volley – Gloria Cup : azzurre ko - la Turchia manda al tappeto l’Italia 3-1 : Gloria Cup: nell’ultima gara le azzurre cedono alla Turchia 3-1 A Belek (Turchia) si è chiusa con una sconfitta la Gloria Cup per la nazionale italiana femminile, superata questa sera 3-1 (23-25, 25-22, 25-18, 25-21) dalle padrone di casa turche. Le ragazze di Davide Mazzanti si sono classificate così al quarto posto dietro a Turchia, Russia e Azerbaijan. Domani la nazionale tricolore farà ritorno in Italia e poi tornerà al lavoro ...

Montepremi Vuelta a España 2018 : quanti soldi guadagnano i ciclisti tra generale e tappe? Il confronto con Giro d’Italia e Tour de France : La Vuelta a España 2018 sarà caratterizzata da un Montepremi più ricco del 15% rispetto alla passata edizione ma la corsa a tappe in terra iberica si conferma come la più povera dei tre Grandi Giri con un Giro economico che vale la metà di quello del Giro d’Italia ed è solo un terzo del Tour de France. Il vincitore della Vuelta di Spagna potrà godere infatti di appena 150mila euro, solo 57mila andranno al secondo classificato mentre il ...

Basket – Nazionale sperimentale : l’Italia manda al tappeto Oklahoma State University : Nazionale sperimentale: gli Azzurri battono Oklahoma State University 99-72. Andrea Pecchia 17 punti Quattro su quattro. Dopo la vittoria nel Torneo InterNazionale dello scorso weekend, la Nazionale sperimentale chiude il suo raduno centrando il quarto successo consecutivo nell’Amichevole contro Oklahoma State University per 99-72. Miglior realizzatore dell’Italia è stato Andrea Pecchia con 17 punti. In doppia cifra anche Nicola Akele ...

Canottaggio - la Coppa del Mondo sbarca a Sabaudia! Grande novità nel Lazio dal 2020 - Italia con due tappe : La Coppa del Mondo 2020 di Canottaggio farà tappa a Sabaudia, comune nella provincia di Latina che così farà capolino nell’universo sportivo che conta. Il massimo circuito internazionale itinerante incomincerà la propria avventura proprio in questa località laziale: il Lago di Paola sarà assoluto protagonista dal 10 al 12 aprile. L’Italia ospiterà anche la seconda tappa che andrà in scena a Varese dal 1° al 3 maggio, poi la chiusura ...

Tour de France 2018 : Italia sparita senza Vincenzo Nibali. E che digiuno : 31 tappe senza vittorie azzurre… : 5 luglio 2017: questa è la data dell’ultima vittoria Italiana al Tour de France. Nel mezzo 31 tappe ma nessun Italiano è stato più capace di imporsi in una frazione della Grande Boucle. Bisogna risalire allo splendido trionfo di Fabio Aru alla Planche des Belles Filles per ritrovare il tricolore sul gradino più alto del podio di giornata: il Cavaliere dei Quattro Mori, sulla durissima ascesa finale (6 chilometri all’8,5% di pendenza ...

Nuova operazione "Alto impatto" : controlli a tappeto in tutta Italia su automobilisti : Sotto torchio la rete autostradale di ben 10 provincie in 5 regioni coinvolgendo, al nord, Lombardia ed Emilia Romagna, e, al centro-sud della penisola, Toscana Lazio e Umbria nonché Puglia. Controllate le condizioni psico-fisiche dei conducenti. In campo unità cinofile e per la...

Canottaggio : due tappe di Coppa del Mondo nel 2020 in Italia. La novità di Sabaudia : Una notizia che scuote il Mondo del Canottaggio italiano. Come si apprende dalla testata “Prealpina” due delle tre prove di Coppa del Mondo nel 2020 si terranno in Italia. Oltre al round di Varese, già noto da tempo presso il bacino ai piedi del Sacro Monte, vi sarà anche quello di Sabaudia. Un riconoscimento importante per la Federazione guidata da Giuseppe Abbagnale. Per quanto concerne le date, nella competizione in provincia di ...

L'Asi compie 30 anni : le tappe del successo Italiano nello spazio : L'economia spaziale made in Italy vale nel suo complesso 1,6 miliardi di euro, promossa per l'80% da piccole e medie imprese. La parte da leone del fatturato e degli occupati è però concentrata nelle ...