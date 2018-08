Istat fotografa gli ecoreati | poco rispetto per la natura

huffingtonpost

(Di venerdì 31 agosto 2018) Sul tema dei reati contro l'ambiente ed il paesaggio arriva una nuova autorevole fotografia, fornita da. Dopo anni di report informali, l'istituto di statistica nazionale ci fornisce un quadro della situazione nel biennio 2014-2016, un'analisi di lungo periodo che riesce così a cogliere la dinamica del fenomeno del contrasto agli, a partire dalla introduzione del Codice unico ambientale (2006) fino alla recente legge sui reati ambientali del 2015. I primi dati riguardano i procedimenti avviati dalle Procure, passati da 4.774 nel 2007 a 12.953 nel 2014, per scendere a 10.320 nel 2016. Il dato segnala una progressiva maggiore attenzione dei magistrati inquirenti a cavallo del decennio, per arrivare prima a una stabilizzazione e poi a diminuzione, proprio in corrispondenza dell'avvio della nuova normativa. L'avvio dei procedimenti avviene di norma per iniziativa delle ...