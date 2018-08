Istat | disoccupazione scende al 10 | 4% a luglio

Lavoro - Istat : la disoccupazione torna a crescere. È record per i contratti a termine : L' Istat certifica un nuovo aumento della disoccupazione a giugno: ora è al 10,9%. In diminuzione il tasso di occupati, mentre continuano ad aumentare i contratti a termine (nuovo record ). I dati trimestrali sono comunque positivi con una netta crescita dell'occupazione e il calo della disoccupazione da aprile.Continua a leggere

Disoccupazione in aumento a giugno - boom di contratti a termine - Istat - : Roma, 31 lug., askanews, - La Disoccupazione 'torna ad aumentare', con un tasso che sfiora l'11%. A giugno , comunica l' Istat , le persone in cerca di occupazione sono aumentate del 2,1%, ovvero +60mila,...

Istat - sale la disoccupazione : record nei contratti a termine : Nel mese di giugno il tasso di disoccupazione torna a salire, aumentando di 0,2 punti su base mensile. Toccando così il 10,9%. Sono questi sono i dati provvisori comunicati dall" Istat . Le persone che nel mese di giugno hanno cercato lavoro sono aumentate del 2,1%, 60mila in più. I disoccupati quindi sono 2 milioni e 866mila.Se invece vengono presi in considerazione i 12 mesi, vi è un calo della disoccupazione , con livelli pari alla fine del ...

Istat : torna a salire la disoccupazione. Picco dei contratti a termine : Non sono buone le notizie sul fronte lavoro. A giugno il tasso di disoccupazione torna a salire, attestandosi al 10,9%, in aumento di 0,2 punti su base mensile. Sono questi i dati negativi rilevati dall’Istat, seppur provvisori. L’Istituto di ricerca fa notare come la stima delle persone in cerca di occupazione a giugno registri un aumento del 2,1% (+60 mila). Il numero dei disoccupati risulta così pari a 2 milioni e 866 mila. Consulta la ...