Inter | Spalletti | Champions | pagato il conto della 4ª fascia Ninja? Prima la

L’Inter pesca Barcellona - Tottenham e PSV : girone di ferro per Spalletti : girone di ferro per la formazione di Spalletti che incontrerà Barcellona, Tottenham e PSV Eindhoven L'articolo L’Inter pesca Barcellona, Tottenham e PSV: girone di ferro per Spalletti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Girone Inter / Sorteggio Champions League 2019 - gli avversari : il ruolino di Luciano Spalletti : Girone Inter, Sorteggio Champions League 2019: dopo sei anni i nerazzurri tornano a giocare nel massimo torneo europeo, oggi conosceranno gli avversari nelle sfide del primo turno(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 14:50:00 GMT)

Inter - abbondanza di soluzioni offensive : Spalletti può sbizzarrirsi : L’ultima sessione di calciomercato ha portato all’Inter numerose pedine, completandola a livello numerico e migliorandola dal punto di vista tecnico. Le richieste di Spalletti, molto simili a quelle di un’estate fa (si pensi a Nainggolan e Keita), sono state soddisfatte quasi Interamente e oggi la squadra nerazzurra può contare su un reparto offensivo abbondante e variegato. Negli ultimi anni Spalletti ha utilizzato il ...

Da trappola a soluzione - Politano vuole essere da Inter e Spalletti ne apprezza una dote : Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport su Matteo Politano. 'È l'uomo che ha rischiato di far saltare il banco, vuoi che ora non spinga per farsi un po' di spazio, lì sopra? Matteo Politano, l'...

Inter - il vasto mondo dietro Icardi : Spalletti naviga nella terra di mezzo alla ricerca di una soluzione : Alle spalle di Mauro Icardi si muove un mondo, una vasta serie di soluzioni che impone a Spalletti scelte drastiche ed esclusioni eccellenti. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport. 'Nel tennis sarebbe la terra di nessuno, nel calcio potremmo chiamarla la terra di mezzo, senza che nessuno ci colga riferimenti particolare. È lì che l'Inter ha deciso cambiare marcia per far ...

Inter - ultimo esperimento per Spalletti : A Bologna si vedrà l'ultima Inter 'sperimentale' della stagione. È quanto scrive la Corriere dello Sport , che spiega come con l'avvento della Champions il tecnico dovrà essere bravo a trovare il giusto sistema di gioco per la sua squadra. 'Ecco, le due settimane di stand-by sarebbero pure un ...

Inter - Miranda in cerca di rivincita - ma Spalletti sorprende e lo mette ai margini : Dopo la brutta prestazione alla prima contro il Sassuolo, Joao Miranda vorrebbe la propria rivincita personale, ma come spiega la Gazzetta dello Sport, Spalletti potrebbe metterlo ai margini per scelta tecnica, come avvenuto in occasione della sfida casalinga contro il Torino. Un paradosso per il difensore brasiliano, vicino al rinnovo di ...

Inter - anomalia Icardi. Spalletti fonda la nuova repubblica : Un'anomalia per il bomber argentino che, come spiega la Gazzetta dello Sport, solo nel 2015-16 aveva avuto un avvio simile. Spalletti chiede all'ex blucerchiato un lavoro diverso, potrebbe essere la ...

Inter - critiche assurde a Handanovic : il portiere non è un problema per Spalletti : Inizio di stagione deludente in casa Inter, un solo punto conquistato per la squadra di Luciano Spalletti contro Sassuolo e Torino, due squadre assolutamente alla portata, troppo poco per quella che alla vigilia era considerata come l’anti-Juventus. Nelle ultime ore critiche assurde nei confronti del portiere Handanovic, è vero che l’estremo difensore nerazzurro ha commesso un errore in occasione del gol del 2-1 di Belotti ma ...

Inter - Spalletti e Icardi si giocano molto contro il Bologna : Il pareggio di domenica in casa contro il Torino, davanti a sessanta mila spettatori, è valso come una sconfitta in casa Inter. I nerazzurri, infatti, ora sono a cinque punti dai vertici della classifica viste le vittorie di Napoli e Juventus rispettivamente contro Milan e Lazio. Un ruolino di marcia inaspettato dopo l’imponente campagna acquisti che ha rinforzato oltremodo la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Spalletti sotto ...

Inter - perchè Icardi è sempre intoccabile? Spalletti segua l’esempio di Allegri con Dybala : Dopo appena due giornate di campionato, l’Inter si ritrova già a fare i conti con i malumori di una piazza che quest’anno si aspettava di poter lottare testa a testa con la Juventus per la vittoria del titolo. Emettere sentenze dopo 180 minuti dall’inizio della Serie A, però, è prematuro ed è bene sottolineare che i nerazzurri molto probabilmente anche per questa stagione non contenderanno lo scudetto ai bianconeri, semplicemente perché ci ...

Inter - de Vrij : 'Sassuolo e il Torino il passato - ora ripartiamo. Le parole di Spalletti...' : Il difensore dell' Inter Stefan de Vrij parla a Sky Sport , analizzando il difficile avvio di stagione dei nerazzurri, reduci dal ko con il Sassuolo e il pareggio Interno con il Torino: 'Bisogna guardare avanti e concentrarsi sulla prossima. Le ultime ...

Fabrizio Biasin : Perché l'Inter fa pena. Luciano Spalletti ha già perso le sue certezze : C' è questo problema fastidioso, difficilmente analizzabile, per certi versi inspiegabile e che non riusciamo a sintetizzare se non con le seguenti tre parole: l' Inter fa pena. E questo potrebbe ...

Inter - Spalletti infuriato dopo il pareggio con il Torino : Ancora rimandato il primo successo dell'Inter in campionato. I nerazzurri, dopo il ko subito la settimana scorsa contro il Sassuolo per 1-0, pareggiano contro il Torino in un Meazza gremito, con oltre sessantamila spettatori, che al fischio finale non hanno nascosto tutto il loro disappunto per la prestazione dei propri beniamini. Una partita dai due volti che vede l'Inter dominare nel primo tempo e andare in vantaggio di due reti grazie ai gol ...