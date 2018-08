Inter | Perisic ancora in forma Mondiale | i nerazzurri ripartono dal croato

Inter-Torino 2-2 : Perisic e De Vrij gol - ma poi pari con Belotti e Meité : Due facce della stessa partita. Lato A, dominio Inter. Lato B: riscossa Torino. L'Inter stecca anche il debutto a San Siro dopo il k.o. all'esordio in casa del Sassuolo. E ai punti è un 2-2 giusto, ...

Inter-Torino 2-0 La Diretta Perisic sblocca - de Vrij raddoppia : Protagonista di un'eccellente campagna acquisti, l'Inter, perdendo all'esordio contro il Sassuolo, ha iniziato male il campionato che nelle intenzioni dovrebbe riportarla a competere...

Inter-Torino 1-0 La Diretta Perisic sblocca la partita : Protagonista di un'eccellente campagna acquisti, l'Inter, perdendo all'esordio contro il Sassuolo, ha iniziato male il campionato che nelle intenzioni dovrebbe riportarla a competere...

Inter-Torino 0-0 La Diretta Spalletti toglie Miranda e Lautaro dentro Skriniar e Perisic : Protagonista di un'eccellente campagna acquisti, l'Inter, perdendo all'esordio contro il Sassuolo, ha iniziato male il campionato che nelle intenzioni dovrebbe riportarla a competere...

Inter - disastro all'esordio : si salvano solo Asamoah e Perisic : Se proprio vogliamo trovare degli alibi, possiamo certamente attribuire la sconfitta dell'Inter all'esordio in campionato sul campo del Sassuolo all'assenza di alcuni big [VIDEO], titolari certi nell'undici-tipo ipotizzato in estate. Nainggolan era assente per il noto problema muscolare e ci si augura che possa tornare disponibile per la seconda giornata di campionato contro il Torino. Vrsaljko e Perisic, ultimi a rientrare dalle vacanze ...

Inter - contro il Toro si cambia : Skriniar e Perisic dal 1' - dubbio Nainggolan : Spalletti recupera lo slovacco, spettatore in panchina a Reggio Emilia e schiererà il croato titolare. Spazio anche a Vrsaljko. Il belga al massimo in panchina

Sassuolo-Inter - le probabili formazioni : Vrsaljko - Perisic - Keita e Skriniar in panchina : Esordio da prendere con le pinze per l'Inter che si trova a dover affrontare un'autentica 'bestia nera'. Pertanto, la truppa di Luciano Spalletti è chiamata subito ad invertire la tendenza delle ultime stagioni [VIDEO] non certamente felici in occasione delle sfide al Sassuolo. Su dieci incontri di campionato dal 2013 allo scorso maggio, i nerazzurri hanno battuto quattro volte la formazione emiliana, rimendiando ben sei sconfitte: le due ...

Inter - poche idee e calciatori fuori condizione : Perisic indispensabile - le scelte di Spalletti non convincono : Si sono concluse le partite della domenica valide per la prima giornata del campionato di Serie A, la sorpresa più grande è stata la sconfitta dell’Inter nella gara contro il Sassuolo. Un ko assolutamente meritato per i nerazzurri, la squadra di De Zerbi ha meritato ampiamente la vittoria grazie alla rete di Berardi su calcio di rigore. L’entusiasmo è già sotto i tacchi per l’Inter, dopo la campagna acquisti la squadra di ...

Diretta/ Sassuolo Inter (risultato live 1-0) streaming video Dazn : Dentro Perisic per la ripresa! : Diretta Sassuolo Inter, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del Mapei Stadium. Grande curiosità per la nuova versione dei nerazzurri(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 21:35:00 GMT)

Inter - è Perisic lo sponsor di Modric. Il Real non molla ma i nerazzurri ci credono : Il Real Madrid di Julen Lopetegui, questa sera alle ore 21 a Tallin, si giocherà il primo trofeo della stagione contro l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone . I due cugini, infatti, si ...

Luka Modric all'Inter - Perisic fa sognare i tifosi : 'Chi manca ora?'. E il croato... : Mentre a Madrid si gioca la partita decisiva per il futuro di Luka Modri , a Milano c'è qualcuno che alimenta le speranze dei tifosi nerazzurri. Ivan Perisic ha postato su Instagram la foto del ...

Inter - Perisic-Brozovic-Vrsaljko : 'Chi manca?'. E Modric mette il like... : ROMA - Anche se le ultimissime da Madrid non sembrerebbero particolarmente incoraggianti, con Florentino Perez disposto a qualsiasi sacrificio pur di non rinunciare al 'cervello' della propria squadra,...

Inter : Perisic a Modric "manchi solo tu" : ANSA, - MILANO, 10 AGO - Ivan Perisic chiama Luka Modric all'Inter. L'attaccante nerazzurro ha postato sul proprio account instagram una foto insieme ai due compagni croati Brozovic e Vrsaljko, ...

