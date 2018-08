Inter | calendario Champions League e precedenti con Barcellona | Tottenham e PSV

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE/ Esordio da brivido per Inter e Roma - mentre Juventus e Napoli... : CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE, streaming video Rai: a composizione dei gironi nel torneo. Juventus, Napoli, Roma e Inter ecco i nomi delle loro avversarie con le date delle partite.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 16:22:00 GMT)

Calendario Champions League 2018-2019 : tutte le partite di Juventus - Inter - Roma e Napoli. Date - programmi - orari e tv : L’urna di Montecarlo ha stabilito la composizione dei gironi della Champions League 2018-2019. Juventus, Inter, Roma e Napoli conoscono il loro destino e le avversarie che dovranno affrontare nella prima fase della massima competizione europea. Sorteggio tutto sommato positivo per la Juventus, inserita in prima fascia. I bianconeri incroceranno il Manchester United e il Valencia, oltre agli svizzeri dello Young Boys, in un girone che ...

Champions League - il calendario : Inter - debutto in casa con il Tottenham. Roma a Madrid - Juve a Valencia : L'Inter in casa con il Tottenham, le altre tre italiane tutte in trasferta: Roma a Madrid, Napoli nello stadio della Stella Rossa, a Belgrado, e la Juventus a Valencia. È questa la prima giornata ...

Champions League – Il calendario completo dei gironi : la Roma comincia con il Real - c’è il Tottenham per l’Inter [FOTO] : Ufficializzato il calendario completo di tutti i gironi della Champions League, i giallorossi cominciano subito contro il Real Madrid al Bernabeu A poche ore dalla conclusione dei sorteggi dei gironi di Champions League, la Uefa ha ufficializzato il calendario di questa fase della competizione che scatterà il prossimo 18 settembre. Avvio in salita per la Roma che affronta all’esordio il Real Madrid al Bernabeu, mentre l’Inter ...

Champions League 2018-2019 il calendario e le date delle partite dell’Inter. Orari e programma. Si comincia contro il Tottenham : L’Inter torna in Champions League dopo sei stagioni e, come ci si attendeva, lo farà con un girone davvero complicato. I sorteggi di Monte Carlo di oggi pomeriggio hanno riservato Barcellona, Tottenham e PSV come avversarie della squadra allenata da Luciano Spalletti che, dalla quarta fascia, non poteva sognare in qualcosa di decisamente più morbido. Si annunciano sei match all’arma bianca per i nerazzurri che partono come terza ...

Il calendario dell'Inter 2018/2019 : a dicembre Roma - Juve e Napoli : L'Inter esordirà dunque il 19 agosto in casa del Sassuolo, contro l'unica squadra capace di battere i nerazzurri la scorsa stagione sia all'andata che , soprattutto, al ritorno, alla penultima, "...

Calendario Serie A 2018-2019 : quando si giocano i derby di Milano? Date e programma di Inter-Milan : Solo due giornate dopo il derby di Roma, proprio al giro di boa dei due gironi del massimo campionato italiano di calcio, ecco che il Calendario di Serie A propone il derby della Madonnina: la stracittadina meneghina è infatti in programma il 21 ottobre 2018, alla nona giornata, ed il 17 marzo 2019, per la ventottesima giornata. Sulla carta, a giocare la gara d’andata in casa sarà l’Inter. Di seguito il programma completo dei due ...

