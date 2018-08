Inter | al via la vendita dei biglietti per il Tottenham | disponibile anche l’UCL Pack

Champions League al via : ecco quanto guadagnano Juventus - Napoli - Roma e Inter : Il nuovo format garantisce 4 italiane nei gironi e incassi record. Una stagione da 40 milioni anche perdendo sempre, ma sognando Madrid,

Milvia Marigliano : Che dolore Interpretare la madre di Stefano Cucchi : Milanese di nascita ma con la valigia sempre pronta per necessità, una delle attrici teatrali di maggior spessore del nostro Paese dopo aver dato vita a spettacoli pluri premiati come Il mercante di ...

Inter-Roma - le scintille arrivano via social : tweet pungenti tra le due società per colpa di… Strootman : Il Marsiglia ha annunciato l’ingaggio di Strootman, chiedendo poi alla Roma un commento sul tweet: da lì è partita una vera e propria guerra social con l’Inter Una guerra social vera e propria, che vede come protagonisti la Roma e l’Inter. Il tutto parte con l’annuncio del Marsiglia che, con un tweet alquanto particolare, ufficializza l’ingaggio di Kevin Strootman, chiedendo poi al profilo inglese del club ...

Inter : Williamson via - più poteri ad Antonello : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , Williamson non sarà sostituito nell'organigramma della società. Di fatto le sue mansioni saranno rilevate dall'attuale amministratore delegato Alessandro ...

Campidoglio : Al via Interventi di manutenzione del ponte alla foce del Canale dei Pescatori : Roma – Prosegue l’attento monitoraggio dei ponti della Capitale. In seguito a una segnalazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco riguardo il ponte stradale sul Canale dei Pescatori, in prossimità del Lungomare Lutazio Catulo a Ostia, l’Amministrazione capitolina si è subito attivata e ha convocato una riunione tecnica operativa presso la sala consiliare del X Municipio a cui hanno partecipato Capitaneria di Porto Roma – Fiumicino, ...

Il Settore viaggi e intrattenimento Interrompe la serie di sei rialzi consecutivi - -2 - 78% - : Si muove in territorio negativo il Settore viaggi e intrattenimento a dispetto della cautela evidenziata dall' EURO STOXX Travel & Leisure . Il comparto viaggi e intrattenimento ha chiuso a quota 41.

Sei scuole su 10 non in regola - la Regione : 'Al via verifiche sui progetti di Interventi sugli edifici' : Partiranno a giorni le verifiche da parte degli uffici della Regione Campania sui progetti di interventi sugli edifici scolastici presentati da Comuni e Province della Regione. Lo dichiara all'...

'Passioni e risurrezioni' - al via il 27° Festival Internazionale di Musica Sacra : ... tre concerti fra Barcis, Cividale e all'Università della Terza Età di Pordenone, tre mostre a Cordenons, San Vito al Tagliamento e Sesto al Reghena con intro Musicale, quattro spettacoli-concerto ...

Crollo viadotto Genova - Renzo Piano : “Bisogna ricostruire questo ponte e ripensare l’Intera area della val Polcevera” : “Spero di essere utile, lo faccio con molta convinzione. Bisogna che la citta’ ritrovi orgoglio e riscatto, bisogna ricostruire questo ponte e ripensare l’intera area della val Polcevera. Il ponte lo costruiscono gli ingegneri, ma sono lieto di poter essere utile al progetto perche’ dietro al ponte c’e’ l’orgoglio e la bellezza della citta’“: lo ha dichiarato Renzo Piano al termine della ...

Verissimo - data di inizio : Silvia Toffanin torna con grandi Interviste : Silvia Toffanin torna con Verissimo a Settembre: data di inizio ufficiale La nuova stagione televisiva è alle porte ormai. Con la fine dell’estate, sul piccolo schermo stanno per tornare i talk-show più amati dai telespettatori italiani. Il salotto del sabato pomeriggio di Silvia Toffanin è senza dubbio uno dei più seguiti. Non è un caso […] L'articolo Verissimo, data di inizio: Silvia Toffanin torna con grandi interviste proviene da ...

Genova - il cda di Autostrade dirà di no all'Intervento dello Stato : «Tocca a noi rifare il viadotto» : ROMA Tornano a riunirsi i consigli di Atlantia e Autostrade per l'Italia, Aspi, sulle contestazioni del Mit per il crollo del Ponte di Genova. Le due riunioni si terranno venerdì 31, a ridosso dalla ...

Genova - il cda di Autostrade dirà di no all'Intervento dello Stato : 'Tocca a noi rifare il viadotto' : ROMA Tornano a riunirsi i consigli di Atlantia e Autostrade per l'Italia, Aspi, sulle contestazioni del Mit per il crollo del Ponte di Genova. Le due riunioni si terranno venerdì 31, a ridosso dalla ...

Autista guida il bus guardando un video sul telefonino. L'Atac avvia un'inchiesta Interna : L'Autista del bus guarda un video. Non sul divano di casa o al pc, ma con il volante tra le mani. Scorrono le immagini, film, serie tv o altro non è chiaro, forse una clip musicale, sullo smartphone ...

Diciotti - via agli Interrogatori al Viminale Salvini : «Verso una soluzione positiva» : Il pm ha ascoltato funzionari del ministero dell’Interno a piazzale Clodio, sede della Procura di Roma. Tra le ipotesi di reato c’è quella di sequestro di persona