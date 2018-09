surface-phone

: #Intel: presentate le serie mobile Y e U di ottava generazione - SurfacePhoneIta : #Intel: presentate le serie mobile Y e U di ottava generazione - Gizblogit : Intel Core: presentate serie U e serie Y di ottava generazione #IntelCore #IntelCore8thGen #SerieU #SerieY… -

(Di venerdì 31 agosto 2018) Durante la conferenza IFA 2018 di Berlino,non è restata di certo a guardare mentre Lenovo ha annunciato ufficialmente lo Yoga C630 dotato del nuovo Snapdragon 850 frutto della collaborazione tra Microsoft e Qualcomm. L’azienda di Santa Clara ha infatti presentato ieri ladi processori Y e U di, rispettivamente conosciuti in precedenza con i nomi in codice di Amber Lake e Whiskey Lake. Si tratta di CPU appositamente sviluppate per i dispositivi più compatti ossia notebook sottili e leggeri e (per la prima volta) anche 2-in-1 sulla falsariga del Surface Pro, ragion per cuiha effettuato parecchi miglioramenti per quanto concerne i consumi, la potenza e la connettività. Nello specifico la gamma U si arricchisce finalmente del supporto al Gigabit Wi-Fi con una velocità di rete fino a 12 volte superiore rispetto alle precedenti generazioni e, ...