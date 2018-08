Instagram | sempre più dura la lotta ai fake account | in arrivo tre nuove opzioni

Facebook sempre più vecchio - i giovani su Snapchat e Instagram : (Foto: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images) Snapchat si appresta a essere la piattaforma preferita a danno di Facebook, secondo il Guardian, limitatamente al Regno Unito e nella fascia di utenti che va dai 18 anni ai 24 anni di età. A febbraio del 2018 la stessa fonte aveva rilevato un abbandono progressivo dei giovani e un avvicinamento degli over 55 a Facebook. Allo stesso modo e nello stesso periodo, avevamo censito una fuga dei ...

Fiorentina - nello spogliatoio c'è anche la maglia di Astori. Su Instagram : 'Sempre con noi' : Sono passati quasi sei mesi da quel giorno di marzo dove il mondo del calcio italiano si fermò. In lutto, per la scomparsa di Davide Astori, difensore, capitano e simbolo del calcio pulito. Corretto e sempre sorridente, amante del gioco, sempre leale. E mai ...

Belen Rodriguez - sexy doccia su Instagram : «Sei sempre nuda». E lei contesta il fan Video : Ecco la solita Belen Rodriguez ammiccante su Instagram. Non passa giorno, come abbiamo già scritto su leggo.it, che la bella show girl argentina non si faccia vedere in costume. In uno degli...

Alberto Mezzetti sempre più intimo con Barbara D'Urso : ecco il dettaglio nella Instagram story : Quella tra Barbara D'Urso e Alberto Mezzetti sembra essere una love story in piena regola. Dopo la cena, il bacio, una storia galeotta su Instagram, a tradirsi è sempre la...

Niccolò Bettarini - prima foto su Instagram dopo l'aggressione : «Ricordate sempre chi siete» : «Non sono mai stato bravo a raccontarmi. Ma, ora che sto migliorando, credo sia giusto e doveroso dire diverse cose». Niccolò Bettarini parla per la prima volta dopo...

Nadia Toffa tranquillizza i fan su Instagram : 'Va sempre meglio' : Nadia Toffa torna ad esternare sui social network per la gioia dei suoi numerosi follower. La conduttrice televisiva ha pubblicato sul profilo personale Instagram [VIDEO] un post metaforico sul fiore di loto. “E’ magico, cresce dal fango e lo stelo si allunga tantissimo per uscire dalla melma”. La bresciana ha esaltato la nobilta' della pianta che “erge la testa orgogliosa”. Toccanti parole che sembrano sintetizzare il momento vissuto dalla Iena ...

Niccolò Bettarini accoltellato - lo sfogo di Bettarini su Instagram : 'Sempre orgoglioso di te' : 'Undici coltellate, Niccolò è vivo per miracolo'. Con una nota Simona Ventura e Stefano Bettarini hanno dato notizie sullo stato di salute del figlio Niccolò aggredito all'uscita di un noto locale ...

Instagram testa una barra delle Stories sempre visibile : Pare che il team di Instagram stia testando una novità relativa alle Stories: la barra ad essa dedicata, infatti, potrebbe restare visibile anche scorrendo il feed principale L'articolo Instagram testa una barra delle Stories sempre visibile proviene da TuttoAndroid.