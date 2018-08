Inghilterra e Francia si fanno la guerra per le capesante

Mondiali Russia 2018 : le quote di Belgio-Inghilterra e di Francia-Croazia - i pronostici per scommettere su finale e finalina : I pronostici e le quote degli ultimi due match dei Mondiali di Russia 2018 Eccoci giunti all’ultimo atto dei Mondiali Russia 2018 con le due finali in programma sabato 14 e domenica 15 luglio. Per il 3° posto se la vedranno Belgio-Inghilterra mentre la finalissima sarà l’inedito Francia-Croazia. Scopriamo le favorite, le quote più interessanti sui bookmakers specializzati in scommesse calcio ed i pronostici alla vigilia dei due ...

Russia 2018 - la Croazia batte l’Inghilterra 2-1 e vola in finale contro la Francia : Sarà Croazia-Francia. Un gol di Mandzukic nel secondo tempo supplementare porta i croati in finale al Mondiale di Russia 2018. Allo Stadio Luzhniki di Mosca, l’attaccante segna al minuto 109 e manda a casa l’Inghilterra, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1 con i gol dell’inglese Trippier (4’ minuto) e di Perisic (67esimo). Parti...

La Francia batte il Belgio e va in finale. Domenica a Mosca contro Croazia o Inghilterra : Poco dopo ci prova anche Alderweireld in girata sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma Lloris dimostra di essere tra i migliori portieri al mondo deviando la conclusione a mano aperta. Passata la ...

Francia - basta la testa di Umtiti : Belgio ko - bleus in finale contro la vincente tra Inghilterra e Croazia : Dodici anni dopo è di nuovo finale per la Francia. Va detto: è un traguardo assolutamente meritato. I bleus sono una tra le tre squadre più giovani dei mondiali di Russia, ma con un talento dai confini ancora inesplorati. La semifinale di oggi contro il Belgio è stata l’ennesima dimostrazione di questo assunto. È stata una bella partita, di tasso tecnico-tattico elevato, con occasioni da una parte e dall’altra. A fare la differenza ...

Mondiali Russia 2018 - FOCUS sulle semifinaliste : la Croazia è l’unica “pura” - Francia - Belgio e Inghilterra zeppe di calciatori naturalizzati (tantissimi big) : Mondiali Russia 2018 – Il Mondiale sta continuando a regalare emozioni e colpi di scena, grande attesa per l’inizio delle semifinali che prenderanno il via domani con le partite Francia-Belgio e Croazia-Inghilterra. La Squadra di Deschamps è la favorita a raggiungere la finale ma occhio al Belgio, sempre molto pericoloso e con grande talento, più equilibrato ed incerto l’altro match tra Croazia ed Inghilterra. In campo ...