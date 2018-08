“Inferno al casello” Incidente in autostrada | un morto e tre feriti Sequestrato il

caffeinamagazine

(Di venerdì 31 agosto 2018) Ennesima tragedia lungo le strade italiane. Questa volta a esser coinvolta una donna di 50 anni di origini romene ma residente da anni a Lecce. Il tragico impatto, un gravissimo, si è registrato ieri pomeriggio, intorno alle ore 16:45 a Viareggio, precisamente sulla Bretella che unisce la “perla del Tirreno” a Lucca lungo. Il tratto, gestito dalla Salt, è stato bloccato in uscita e in entrata a Viareggio per permettere all’elisoccorso di atterrare. Una donna 50enne di origini rumene ha perso la vita nell’. Si tratta di uno scontro frontale tra due auto, una delle quali è una Mercedes. Una donna, 50 anni, residente in Puglia, è deceduta in seguito alle ferite riportate in unstradale avvenuto al casellole dell’A12 a Viareggio. L’impatto è avvenuto sulla rampa che introduce proprio su questa strada, poco prima ...