India | denuncia stupro ma gli agenti non le credono | 28enne si suicida dandosi fuoco

Olly Esse - la dj denuncia Air India : “Sono stata schiaffeggiata e insultata in aeroporto : non ho mai visto nulla di simile” : Impazza sui media Indiani il botta e risposta a distanza tra Olly Esse, dj e performer italiana, star della musica elettronica, e la compagnia Air India. L’artista, dopo aver inviato un reclamo formale, ha denunciato pubblicamente la compagnia, sia sul suo profilo Facebook, che con interviste, per l’aggressione subita all’aeroporto internazionale di Hyderabd il 19 agosto. Secondo il suo racconto, il 19 agosto, mentre cercava di avere ...

Terracina - sparano pallini contro Indiano : 4 denunciati/ Ultime notizie : c'è anche una ragazza - movente ignoto : Terracina, sparano pallini contro indiano: 4 denunciati. Sono tutti giovani, tra cui una ragazza ed un minore. Escluso il movente razziale anche se resta ignoto.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 15:51:00 GMT)

Pallini contro Indiano - 4 denunciati : 15.21 Quattro giovani,tra cui un minore e una ragazza, sono stati identificati come gli autori del ferimento del bracciante indiano colpito domenica sera, mentre era in bicicletta,da Pallini esplosi da un'auto sulla via Pontina,a Terracina. Al momento non sembrano esserci motivi razziali, etnici o religiosi dietro il gesto. I giovani sono stati denunciati a piede libero e sono accusati di lesioni personali aggravate, esplosioni pericolose e ...

Terracina - sparano pallini contro un immigrato Indiano : denunciati 4 ragazzi : Sono accusati di lesioni personali aggravate, esplosioni pericolose e porto di armi o oggetti atti ad offendere

Spari all'Indiano - denunciati 4 ragazzi : 'Razzismo non c'entra' : Roma, 23 ago., askanews, - Identificati i presunti autori del ferimento del 41enne indiano colpito, la serata del 19 agosto, da alcuni pallini sparati mentre si strovava in sella alla propria ...

Spari all'Indiano - denunciati 4 ragazzi : "Razzismo non c'entra" : Roma, 23 ago., askanews, - Identificati i presunti autori del ferimento del 41enne indiano colpito, la serata del 19 agosto, da alcuni pallini sparati mentre si strovava in sella alla propria ...

In India una missionaria della Carità è stata arrestata per la vendita di un bambino. La denuncia della Bbc : Nel Jharkhandes, stato dell'India orientale, una donna che lavora presso la Congregazione delle Missionarie della Carità, è stata arrestata per la vendita di un bambino. Altre due donne dell'Istituto sono indagate per casi simili di traffico di minori. Una pratica non conforme ai valori originari delle Missionarie della Carità. A riportare la notizia è la BBC India. Un agente della polizia citato dal network ha ...

India - suora accusa il vescovo di stupro. Lui l’ha denunciata per tentativo di ricatto : India, suora accusa il vescovo di stupro. Lui l’ha denunciata per tentativo di ricatto La madre superiora di un convento di suore ha presentato presso un commissariato di polizia dello Stato del Kerala, in India, una denuncia per violenze sessuali contro il vescovo cattolico Franco Mulakkal. Il religioso avrebbe abusato di lei 14 volte. Lui […] L'articolo India, suora accusa il vescovo di stupro. Lui l’ha denunciata per tentativo di ...