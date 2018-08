Incidente choc | automobilisti incolonnati per ore Ma Ikea escogita il piano ‘b’ 

Gp Monza - Incidente choc : Ericsson illeso. Prove sospese : Spaventoso incidente a Monza per Marcus Ericsson, per fortuna uscito senza apparenti conseguenze dalla sua Alfa Romeo Sauber dopo un testa coda in cui la monoposto ha carambolato contro le barriere ...

“Li ho uccisi”. Belgio choc : sembra un normale Incidente - poi la verità. La polizia ferma la donna e lei confessa tutto : cosa scoprono a casa : Quando si leggono store così si vorrebbe sempre credere una volta tanto a una fake news, sperarci proprio. E inevece no, purtroppo è tutto confermato e questa storia ha sconvolto in poco tempo il mondo intero. Un terribile dramma famigliare si è consumato nelle scorse ore in un’abitazione nei sobborghi di Bruges, cittadina nel nord del Belgio. Una giovane mamma di 30 ani ha ucciso nel sonno i suoi tre figlioletti di 2 anni, 4 anni e ...

Incidente domestico choc : bimba di 2 anni resta paralizzata mentre gioca : Una storia choc, che una madre single, di Calgary, in Canada, ha deciso di raccontare a tutti i genitori per evitare che una tragedia come quella che è capitata a lei, capiti a qualcun altro. Un Incidente domestico banale che, però, ha rovinato la vita alla sua bimba di 2 anni: la piccola, che era a casa dei nonni, è scivolata su un bicchiere di vetro ed è rimasta parzialmente paralizzata. Jaclyn Derks stava giocando nel forte che aveva ...

Villa Castelli e Martina Franca sotto choc. Incidente in mini morto Giuseppe : Giuseppe, un bambino di 9 anni di Villa Castelli (Brindisi) è morto per le ferite riportate in seguito a un

Ciclismo - choc per l'Incidente di Antonelli. "Le sue condizioni sono molto peggiorate" : Firenze, 17 agosto 2018 - "Allo stato attuale si conferma che nelle ultime ore le condizioni di Michael Antonelli purtroppo sono precipitate ". Terribili le righe scritte giovedì pomeriggio in un ...

“25enne morta”. Incidente domestico choc : il semplice gesto finisce in tragedia : È rimasta vittima di un Incidente domestico la giovane salentina morta oggi all’ospedale ”Perrino” di Brindisi. La 25enne originaria di Matino e residente a Cutrofiano, era rimasta gravemente ferita dall’esplosione della pentola a pressione. Anche una coinquilina 43enne è rimasta ustionata ed è ricoverata in ospedale a Galatina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che in queste ore stanno lavorando per capire la ...

“Un Incidente mai visto”. Schianto choc sull’autostrada italiana. Le immagini parlano da sole - la dinamica è assurda : Le strade italiane continuano a far registrare eventi e numeri davvero allarmanti: incidenti, catastrofi e morti sono un problema che non può più essere ignorato. Ennesima giornata funestata dagli incidenti stradali, soprattutto nel tratto bergamasco dell’Autostrada A4 Torino-Venezia. Dopo un primo grave Schianto all’alba, nel quale sono rimasti feriti in modo serio un ragazzo di 23 anni e una ragazza di 24, un altro incidente ...

“Schiacciata tra due tir”. Tragico Incidente - morte choc in autostrada : Tragico schianto stamani sull’autostrada A4 nel tratto compreso tra la barriera di Milano Est e l’immissione da Sesto San Giovanni. Per cause ancora da accertare un’auto guidata da un 59enne è rimasta coinvolta in uno scontro tra tre mezzi pesanti. È successo intorno alle 10.30. La vettura su cui si trovava la vittima, un uomo di 59 anni, è rimasta schiacciata tra due camion. L’impatto è stato violentissimo e fatale per il 59enne, che è ...

“Non ce l’ha fatta”. Incidente attore Marco Paolini : la notizia choc : È morta all’ospedale di Borgo Trento, a Verona, Alessandra Lighezzolo, rimasta gravemente ferita nel tamponamento di martedì lungo il tratto veronese dell’autostrada A4. A questo punto si aggrava la posizione di Marco Paolini, l’attore bellunese che era al volante della Volvo che ha tamponato l’auto su cui viaggiava la donna con un’amica. Dopo l’Incidente l’artista, risultato negativo ...

Incidente in A4 - coinvolto Marco Paolini : grave donna in ospedale. L'attore sotto choc - è indagato : C'è anche L'attore Marco Paolini tra gli automobilisti coinvolti in un grave tamponamento avvenuto ieri pomeriggio sull'autostrada A4 , tra i caselli di Verona sud e Verona est, nel quale due donne ...

Grave Incidente sull'A4 - coinvolto Marco Paolini. Grave una donna - l'attore in stato di choc : l'attore Marco Paolini &eGrave; tra gli automobilisti coinvolti in un Grave tamponamento avvenuto ieri pomeriggio sull'autostrada A4, tra i caselli di Verona sud e Verona est, nel quale due donne sono rimaste ferite.Secondo una prima ricostruzione una Volvo, sulla quale si trovava Paolini, avrebbe tamponato, per cause in fase d'accertamento, una Fiat 500 sulla quale viaggiavano le due donne; nell'urto la vettura ha superato la barriera tra le ...

“Anche lui a bordo”. Tragico Incidente sulla A1 : scoperta choc dei soccorritori. È successo tutto all’altezza di Cassino : automobilisti sconvolti : Un incidente drammatico ha scosso ancora l’estate italiana, già martoriata da un bilancio tragicamente record. Tornava dal concerto di Roger Waters che si è svolto a Roma la famiglia morta nel tratto dell’A1 nella provincia di Frosinone. Le vittime, Stanislao Acri e Daria Olivo, entrambi di 35 anni, e il loro figlioletto di 8 mesi, Pier Emilio erano diretti a Rossano, in provincia di Cosenza, dove vivevano. La Fiat Punto, ...

George Clooney - ecco le foto choc dell'Incidente in Sardegna : MILANO ? Dopo la notizia che ha fatto il giro di tutti i mezzi di comunicazione arrivano le foto dell?incidente in cui è rimasto coinvolto George Clooney in Sardegna, dove...

