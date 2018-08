In cima all' Everest in centro a Milano

Piccolo (PD) : Romani rientrano dalle vacanze e cassonetti tracimano di nuovo : Roma, – “Nei quartieri nord-est di Roma ricompaiono i cassonetti che tracimano rifiuti. Tornati dalle vacanze i cittadini Romani hanno trovato le ‘sorprese del rientro ‘ e la Citta’ e’ piu’ sporca di prima. Marciapiedi come giungle e gli ingombranti abbandonati per strada. Infine i topi, per nulla intimiditi, sempre piu’ presenti nel quotidiano delle strade della Capitale e nelle scuole. Per la ...

Tifone cimaron : allagamenti e caos trasporti in Giappone - 600 mm di pioggia in meno di 48 ore : Il Tifone Cimaron ha investito il Giappone meridionale nella notte di ieri, generando allagamenti in alcune delle aree già colpite dalla grave alluvione del mese scorso e causando l’interruzione dei servizi di trasporto in diverse località, senza causare, al momento, vittime. Il Tifone, con venti da 200 km/h, ha scaricato 600 millimetri d’acqua in meno di 48 ore sulla parte meridionale e occidentale dell’Arcipelago, secondo ...

Il foggiano Francesco Colangelo con 'La decima onda' finalista alla rassegna dei cortometraggi di qualità di Tarquinia Cinema - proiezioni ... : ... capaci di lasciare con il fiato sospeso gli spettatori per non cadere mai nel banale e nello scontato raccontando con poesia e con asettico distacco le storie più dure ispirate alla cronaca o ai ...

Vuelta a España 2018 : Miguel Angel Lopez in cima alla lista dei favoriti? Un percorso fatto su misura per lo scalatore colombiano : Miguel Angel Lopez si presenterà sabato alla partenza di Málaga come l’atleta da battere alla Vuelta a España 2018. Il 24enne colombiano, dopo essere salito sul terzo gradino del podio al Giro d’Italia, ottenendo anche la maglia bianca, è pronto al definitivo salto di qualità e a conquistare il primo grande giro della carriera. Il percorso di questa edizione sembra essere perfetto per il capitano dell’Astana. Infatti saranno presenti tante ...

MotoGP - GP Austria. Dovizioso alla ricerca della 'decima' con Ducati : ... al Red Bul Ring si prospetta questo fine settimana un'altra battaglia tra i due piloti Ducati e Marquez: l'anno scorso il campione del mondo arrivò a una curva dalla vittoria, l'ultimo GP e i test ...

Ronaldo alla Juve? Per Le Monde è un albero nella foresta decimata del calcio italiano : Il blogger di 'Le Monde' cita il caporedattore della rivista 'Sportpeople', Matteo Falcone, secondo il quale parte dei mali odierni del calcio italiano sono dovuti al fatto che 'questo sport ha ...

Ronaldo alla Juve? Per Le Monde è un albero nella foresta decimata del calcio italiano : L’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve è l’albero che nasconde la foresta decimata. Lo stato di salute del calcio professionistico italiano non è brillante. Al contrario, in Italia assistiamo a fallimenti a catena dei club di calcio, gli stadi sono molto meno pieni di un tempo, gli sponsor assenti dalle magliette, per non parlare poi dei risultati mediocri ottenuti nelle competizioni europee e mondiali. ...

F1 - Zak Brown conferma l’interesse della McLaren per Carlos Sainz : “è in cima alla nostra lista” : Il pilota spagnolo è uno dei pezzi pregiati del mercato, sulle sue tracce si è già messa la McLaren come conferma Zak Brown L’ingaggio di Daniel Ricciardo da parte della Renault ha messo sul mercato Carlos Sainz, uno dei piloti al momento più appetiti da quei team che devono ancora sistemare le proprie line-up per la prossima stagione. Photo4 / LaPresse Sulle tracce dello spagnolo si è già messa la McLaren, che molto probabilmente ...

Due giovani alpinisti sloveni bloccati sulla cima del Vallone nelle Alpi Giulie : Per cause di forza maggiore l'elisoccorso si è potuto alzare in volo solo questa mattina. Gli uomini del Cnsas del Fvg hanno mantenuto i contatti via telefono con gli escursionisti tutta la notte.

Recuperati due alpinisti sloveni sulla cima del Vallone : L' elisoccorso , con a bordo due tecnici del Soccorso Alpino, ha recuperato questa mattina intorno alle 7.30 con il verricello due alpinisti sloveni colti dal buio sugli ultimi tiri di corda della via ...

Gessopalena Ch - : l'11 e il 12 Agosto decima edizione di 'Un Calcio alle malattie' - Abruzzo in Video : Anche in questa edizione non mancherà la presenza di testimonial del mondo del Calcio e non solo che hanno voluto dare il loro contributo a questa bellissima iniziativa grazie alla quale in questi ...

Salvini - spot alla t-shirt della destra nera In catalogo anche la Decima Mas e le SS : Una t-shirt prodotta da una griffe amata dai movimenti di estrema destra. L’ha indossata Matteo Salvini in una foto postata nella serata di domenica sui social network. “Offence best defence” (“L’offesa è la miglior difesa”) è la scritta che compare sulla maglietta, commercializzata da Blackbrain (“Mente nera”), che ha in catalogo capi di abbigliamento su cui campeggiano simboli come lo stemma ...

Renault-Nissan-Mitsubishi - L'Alleanza si conferma in cima alle vendite globali : L'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi si conferma vetta alla classifica dei maggiori produttori automobilistici al mondo. Nel primo semestre del 2018 il consorzio franco-nipponico ha infatti venduto 5,54 milioni di veicoli, il 5% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, e ha così superato ancora una volta il gruppo Volkswagen, seppur di poche migliaia di unità.Oltre 5,5 milioni anche per i tedeschi. I tedeschi di Wolfsburg hanno, in ...

Sabato sera - all'anfiteatro di Piazza Marmilla - a Carbonia - la decima edizione di 'Dancing Dream' con la scuola di ballo 'Batuca Dance'. : «Siamo orgogliosi di ospitare nel nostro territorio comunale una serie di spettacoli di danza sportiva che costituiscono parte integrante del programma di Estiamoinsieme 2018. Domani assisteremo ad ...