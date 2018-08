Impianto contraccettivo sottocutaneo | cos’è e come funziona

dilei

(Di venerdì 31 agosto 2018) Per vivere liberamente la propria sessualità, senza il rischio di gravidanze indesiderate, un valido metododi lunga durata è rappresentato dall’. Molto diffuso nel nord Europa e in America e pressoché sconosciuto in Italia, è un bastoncino flessibile di materiale plastico, lungo 4 centimetri e largo 2 millimetri, che viene inserito dal ginecologo nella zona interna della parte superiore del braccio tramite un’iniezione. Questoormonale non contiene estrogeni e non richiede alcun intervento quotidiano da parte di chi lo utilizza: rilascerà gradualmente la dose di ormone corretta per impedire l’ovulazione e aumentare la consistenza del muco cervicale. Da noi ha la durata di tre anni, ma in altri Paesi arriva fino a cinque. Il suo costo oscilla tra i 160 e i 190 euro, più o meno l’equivalente di un anno di pillola. Chi ...