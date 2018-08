Ilva | sindacati | 11 settembre sciopero e presidio al Mise

Ilva - sindacati : nessuna risposta dal governo - sciopero l’11 settembre : Ilva, sindacati: nessuna risposta dal governo, sciopero l’11 settembre Le sigle dei metalmeccanici hanno proclamato la mobilitazione in tutti gli stabilimenti per protestare contro la mancata convocazione da Roma. “Attendiamo notizie dal 6 agosto, le risorse sono quasi esaurite e a breve scade l'amministrazione straordinaria”, fanno ...

Ilva - sciopero nazionale l’11 settembre. I sindacati al governo : “Attendiamo notizie dal 6 agosto - ci convochi” : Nessuna risposta alla lettera inviata il 27 agosto al premier Giuseppe Conte e al ministro Luigi Di Maio. Il parere del ministero dell’Ambiente atteso nel pomeriggio, ma sul quale non ci sono ancora certezze. Quindi la decisione, arrivata sulla spinta dei dipendenti dell’impianto di Taranto: i lavoratori dell’Ilva sciopereranno l’11 settembre perché il governo M5s-Lega non ha accolto la richiesta di un incontro ...

Ilva - i sindacati scrivono a Conte e Di Maio : “Incontro urgente. Il governo dica vuol fare dell’Ilva o scioperiamo” : Una “richiesta di incontro urgentissima” per “conoscere le decisione che il governo intende assumere”. E se non ci sarà un “sollecito riscontro” è pronta “una iniziativa di mobilitazione dell’intero gruppo Ilva e del suo indotto”. Con una lettera firmata dai segretari generali, Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm e Usb chiedono al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al ministro dello Sviluppo ...

Il dossier Ilva passa al ministero dell'Ambiente. Di Maio ai sindacati : Siedano al tavolo con Arcelor : Per il ministro la gara è illegittima, ma non annullabile, salvo accertare che non vi sia tutela dell'ambiente e occupazione. Entro il 7 settembre, giorno in cui sarà reso noto il parere dell'...

L'ispettore Di Maio si incarta sul "delitto perfetto" dell'Ilva - chiede a Mittal e sindacati di andare avanti : Ci sono due passaggi delle parole di Luigi Di Maio che svelano il retropensiero del ministro. Il primo: "Un accordo che porta lavoro a Taranto rappresenta l'interesse pubblico attuale e concreto da tutelare, che eviterebbe la revoca della gara". Il secondo: "I sindacati continuino a parlare con Mittal". Passano poco più di venti minuti dall'inizio della conferenza stampa sull'Ilva quando Luigi Di Maio interrompe la narrazione del "delitto ...