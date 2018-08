Ilva | sciopero nazionale l' 11 settembre

Ilva - sindacati : 11 settembre sciopero e presidio al Mise : Milano, 31 ago., askanews, - Fiom, Fim, Uilm e Usb dichiarano la mobilitazione generale di tutto il gruppo Ilva per l'11 settembre con scioperi in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio al Mise . ...

Ilva - sindacati : nessuna risposta dal governo - sciopero l’11 settembre : Ilva , sindacati : nessuna risposta dal governo , sciopero l’11 settembre Le sigle dei metalmeccanici hanno proclamato la mobilitazione in tutti gli stabilimenti per protestare contro la mancata convocazione da Roma. “Attendiamo notizie dal 6 agosto, le risorse sono quasi esaurite e a breve scade l'amministrazione straordinaria”, fanno ...

