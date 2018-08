Ilva | sciopero nazionale l’11 settembre I sindacati al governo | “Attendiamo notizie dal

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 agosto 2018) Nessuna risposta alla lettera inviata il 27 agosto al premier Giuseppe Conte e al ministro Luigi Di Maio. Il parere del ministero dell’Ambiente atteso nel pomeriggio, ma sul quale non ci sono ancora certezze. Quindi la decisione, arrivata sulla spinta dei dipendenti dell’impianto di Taranto: i lavoratori dell’sciopereranno l’11perché ilM5s-Lega non ha accolto la richiesta di un incontro urgente per conoscere qual è, nelle intenzioni dell’esecutivo, il futuro delle acciaierie a un mese dall’esaurimento della cassa, secondo le stime dei commissari straordinari. Lo– il primo contro l’attuale– è stato indetto da tutte le sigle sindacali, compresa la Fiom-Cgil, l’ultima a dare l’ok secondo quanto risulta a Ilfattoquotidiano.it. Si complica, quindi, l’affaire del siderurgico per ...