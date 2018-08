Ilva | sciopero 11 settembre | Di Maio convoca sindacati Ultime notizie | Landini

Ilva - Mise convoca un tavolo dopo l'annuncio di sciopero dei sindacati | : Le sigle dei metalmeccanici avevano proclamato per l'11 settembre la mobilitazione in tutti gli stabilimenti per protestare contro la mancata convocazione da Roma. Poco dopo, la lettera dal ministero ...

Ilva - i sindacati contro Di Maio : “Stanno per finire i soldi e non abbiamo risposte. Convochiamo sciopero per l’11 settembre” : I sindacati protestano contro il governo per la questione Ilva e convocano uno sciopero per l'11 settembre: "Attendiamo dal 6 agosto le risorse finanziarie sono ormai quasi esaurite e il 15 scade l'amministrazione straordinaria. Siamo ancora in attesa di notizie per la ripresa del negoziato e la valutazione di legittimità da parte del ministero della gara per l'aggiudicazione del gruppo Ilva. Ricordiamo che le risorse finanziarie sono ormai ...

