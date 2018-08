Ilva | l' 11 settembre sciopero generale in tutti gli stabilimenti

Ilva - sindacati : 11 settembre sciopero e presidio al Mise : Milano, 31 ago., askanews, - Fiom, Fim, Uilm e Usb dichiarano la mobilitazione generale di tutto il gruppo Ilva per l'11 settembre con scioperi in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio al Mise. ...

Ilva - sciopero nazionale l’11 settembre. I sindacati al governo : “Attendiamo notizie dal 6 agosto - ci convochi” : Nessuna risposta alla lettera inviata il 27 agosto al premier Giuseppe Conte e al ministro Luigi Di Maio. Il parere del ministero dell’Ambiente atteso nel pomeriggio, ma sul quale non ci sono ancora certezze. Quindi la decisione, arrivata sulla spinta dei dipendenti dell’impianto di Taranto: i lavoratori dell’Ilva sciopereranno l’11 settembre perché il governo M5s-Lega non ha accolto la richiesta di un incontro ...

Toti : «Presto la demolizione del ponte» Bucci : Strada Ilva entro il 15 settembre : Dimissioni e revoche nella Commissione Ispettiva del Ministero. Lascia Brencich, revocato dal ministro Toninelli il presidente Ferrazza

Ilva - il 15 settembre scade la proroga del commissariamento - : Attese le dichiarazioni del ministro Di Maio al Mise. Dovrà spiegare se - dopo il parere dell'Avvocatura di Stato - riterrà annullata la gara con cui Arcelor Mittal si è aggiudicato la società o se ...

Tav - Tap - Ilva - Rai : tutto rimandato a settembre : Il governo è costretto a concentrarsi sulla legge di Bilancio, così i nodi più complessi, sui quali si registrano distanze fra i partner di maggioranza, slittano a dopo le ferie estive -

Ilva - i soldi stanno finendo. Da fine settembre gli acciai non potranno più lasciare la fabbrica? : Saranno felici i produttori di acciaio sparsi nel mondo che incrementeranno la propria produzione. Non certo i lavoratori italiani che assistono sgomenti e preoccupati all'evoluzione. La Tav si ...

Ilva - i commissari : “A settembre finiscono i soldi in cassa. Necessari 132 milioni di euro per arrivare a dicembre 2018” : I soldi in pancia a Ilva finiranno a settembre. E i costi per mandare avanti l’acciaieria fino a dicembre vengono stimati in 132 milioni di euro. Quelle che finora erano state indiscrezioni, mai confermate dall’azienda, diventano dati ufficiali durante l’audizione dei commissari straordinari al Senato. E al momento, mentre regna lo stallo nella ‘trattativa’ tra il ministero dello Sviluppo economico guidato da Luigi ...

Allarme dai commissari Ilva : 'A settembre si stima azzeramento cassa' : La previsione finanziaria per l'Ilva "stima l'esaurimento di cassa a settembre 2018". Lo si legge nella documentazione dei commissari Ilva portata in audizione in Senato. Sempre nella slide di ...