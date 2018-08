Ilva | il governo non risponde | i sindacati proclamano lo sciopero per l' 11

Ilva - sciopero nazionale l’11 settembre. I sindacati al governo : “Attendiamo notizie dal 6 agosto - ci convochi” : Nessuna risposta alla lettera inviata il 27 agosto al premier Giuseppe Conte e al ministro Luigi Di Maio. Il parere del ministero dell’Ambiente atteso nel pomeriggio, ma sul quale non ci sono ancora certezze. Quindi la decisione, arrivata sulla spinta dei dipendenti dell’impianto di Taranto: i lavoratori dell’Ilva sciopereranno l’11 settembre perché il governo M5s-Lega non ha accolto la richiesta di un incontro ...

Governo : Bernini - da migranti a Ilva - esecutivo nel caos : Sulla politica estera mezzo Governo , Conte, Salvini, Di Maio, Tria, Moavero, è all'opera senza un coordinamento e senza una linea politica comune esponendo il Paese a una perdita di credibilità. ...

Martina : sull'Ilva Taranto merita risposte - governo non perda tempo : "La città, le famiglie e i lavoratori meritano risposte serie e non propaganda". A indicarlo, davanti ai cancelli dell'Ilva al turno delle 6, è il segretario delPd, Maurizio Martina, secondo il quale "...

Ilva - i sindacati scrivono a Conte e Di Maio : “Incontro urgente. Il governo dica vuol fare dell’Ilva o scioperiamo” : Una “richiesta di incontro urgentissima” per “conoscere le decisione che il governo intende assumere”. E se non ci sarà un “sollecito riscontro” è pronta “una iniziativa di mobilitazione dell’intero gruppo Ilva e del suo indotto”. Con una lettera firmata dai segretari generali, Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm e Usb chiedono al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al ministro dello Sviluppo ...

Autostrade - Ilva - Alitalia : le sfide grandi autunnali del governo : Il puntello per l'esecutivo potrebbe venire dalla Cassa Depositi Prestiti in soccorso di Atlantia, delle acciaierie e dell'ex-compagnia di bandiera -

Ilva - ArcelorMittal auspica supporto Governo in tavolo sindacale : Roma, 23 ago., askanews, - ArcelorMittal 'rimane interessata' all'acquisto di Ilva e auspica di ricevere il sostegno del Governo per raggiungere 'il prima possibile' una positiva conclusione del ...

Sindacati : no tavolo Ilva senza governo : 17.33 Sull'Ilva, i Sindacati chiedono che il governo si impegni. "La trattativa con ArcelorMittal non è un fatto privato.Non faremo nessun incontro con Mittal se non ci sarà il governo", ha detto il segretario Uilm,Palombella. Anche dalla Fiom arriva uno stop:nessuna trattativa parallela con Mittal. Non intendiamo essere parte o vittime di quello che il ministro definisce un "delitto perfetto". Il governo indichi una soluzione, spiega una ...

Ilva - i sindacati : “Basta scaricabarile. Il governo deve assumere un ruolo attivo. Così non si può trattare con Arcelor” : Lo avevano detto prima, lo ripetono dopo. Di fronte alla reazione di Luigi Di Maio dopo il parere espresso dall’Avvocatura di Stato sull’assegnazione dell’Ilva, i sindacati non cambiano la linea critica: “Il governo ci dica con chi dobbiamo trattare, assumendosi le sue responsabilità. In queste condizioni non possiamo sederci al tavolo”. Lo scoglio più duro per il ministro dello Sviluppo Economico resta quello ...

Ilva - Bellanova : solo 35 giorni - da Governo e Di Maio nulla sensato : Roma, 22 ago., askanews, - Teresa Bellanova, ex viceministro dello Sviluppo Economico e senatrice del Pd, lancia l'allarme sulla vicenda Ilva e criticando l'immobilismo del Governo 'A 35 giorni dal 15 ...

Ilva : Bellanova - da Governo ancora nulla di sensato (2) : (AdnKronos) - Questa proposta, aggiunge Bellanova, "prevedeva strumenti per gli esodi incentivati comprese 100mila euro a lavoratore oltre alla cassa integrazione fino al 2023 e l’impegno di AM a supportare il perseguimento della stabilità occupazionale per tutti i dipendenti Ilva. Garantiva ai lavo

Ilva : Bellanova - da Governo ancora nulla di sensato : Roma, 22 ago. (AdnKronos) - "A 35 giorni dal 15 settembre, quando saranno ormai completamente dissanguate le risorse dell’Amministrazione straordinaria, il Governo Conte e il Ministro Di Maio non riescono ancora a dire nulla di sensato su cosa hanno in mente per Ilva. Tantomeno, al netto di vaghe di

Dallo spread all'Ilva governo alle strette : Il ministro dell'Economia Tria ha annunciato un piano senza vincoli di bilancio che dovrebbe incontrarsi con l'altra proposta da 50 miliardi che il suo collega Paolo Savona vorrebbe attuare anche in ...

